CNN зафиксировал рост антисемитизма в Европе

Антисемитские настроения в Европе возрождаются, а о Холокосте начинают забывать. Это следует из опроса, проведенного среди 7 тысяч европейцев компанией ComRes по заказу телеканала CNN.

Более четверти опрошенных критикуют евреев за то, что они якобы являются ключевыми игроками в мире бизнеса и финансов. Почти каждый четвертый находит "еврейский след" в войнах по всему миру. Каждый пятый высказал мнение об излишнем, по их мнению, влиянии евреев на СМИ и политику.

По данным телеканала, треть европейского населения — особенно в возрасте до 34 лет — фактически ничего не знает о массовом убийстве миллионов евреев во время Второй мировой войны. Такая неосведомленность характерна для французов и особенно австрийцев. 80 процентов поляков, напротив, хорошо помнят о трагедии 70-летней давности.



30 процентов опрошенных заявили о попытках Израиля воспользоваться Холокостом в политических целях. Каждый десятый высказал антипатию к еврейскому народу. Каждый четвертый рассматривает антисемитизм в качестве реакции на военные действия израильского государства. В то же время почти никто из опрошенных не поставил под сомнение право израильтян на собственное государство.

Двумя неделями ранее стало известно о разбирательстве в одной из американских школ в штате Висконсин, где группа старшеклассников сфотографировалась с поднятыми в нацистском приветствии руками.