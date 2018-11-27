В Москве нашли клинику, где делают женское обрезание девочкам

В Москве многопрофильный медицинский центр "Бест Клиник" предлагает сделать женское обрезание девочкам до 12 лет. Об этом изданию "Медуза" 18 ноября сообщил в письме анонимный читатель и приложил скриншоты сайта клиники с описаниями операции.

"Медицинских показаний для этой операции нет, вмешательство проводится по религиозным или ритуальным мотивам», — сообщал сайт центра и добавлял, что, поскольку операция является "калечащей", делать ее "необходимо не в домашних условиях, а в медицинской клинике".

Уже на следующий день после письма в редакцию в описании процедуры на сайте "Бест Клиник" изменили текст. В частности, оттуда убрали фразу "обрезание клитора проводится девочкам до начала периода полового созревания, обычно в возрасте от 5 до 12 лет". Слова "ребенок" и "девочка" заменили на слово "пациентка", сообщает издание.

22 ноября в чате на сайте "Бест Клиник" "Медузе" подтвердили, что действительно предлагают такую процедуру. Операция обойдется пациенту в 70 тысяч рублей вместе с анестезией и анализами. Заместитель генерального директора "Бест Клиник" Любовь Аксенова отметила, что эту процедуру заказывают в основном по религиозным соображениям. После этого страницу с описанием операции удалили с сайта клиники.

Всемирная организация здравоохранения, а также Организация объединенных наций и правозащитные организации считают женское обрезание варварской операцией. По данным ООН, в мире живут около 200 миллионов женщин, которым таким образом искалечили наружные половые органы. Большинство из них – в африканских странах.

В 2016 году организация "Правовая инициатива" опубликовала доклад о массовой практике женского обрезания в Дагестане – в нем приводились свидетельства 25 женщин, которые в юном возрасте прошли через эту операцию. По информации правозащитников, в некоторых районах Дагестана эта практика существует до сих пор. В Госдуму был внесен законопроект, предлагавший уголовное наказание до десяти лет лишения свободы за женское обрезание.