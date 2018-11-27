Актер Камбербэтч требует переписать сценарий фильма о "Брекзите"

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, которому уготована главная роль в художественном фильме "Брекзит", потребовал от автора картины сделать его персонажа более зловещим. Об этом пишет The Times.

Камбербэтчу предстоит воплотиться в образ политика Доминика Каммингса — главного вдохновителя идеи о выходе страны из Евросоюза, который в настоящее время подозревается в финансовых нарушениях. По словам собеседника газеты, звезда сериалов "Шерлок" и "Патрик Мелроуз" настаивает на том, чтобы были переписаны целые куски сценария.

Сам Камбербэтч никогда не скрывал своих проевропейских взглядов. Он уверен, что Великобритания серьезно ослабнет после выхода из ЕС. Актер недоволен тем, что оригинальный сценарий изображает Каммингса в "позитивном" свете, сообщает издание.

Отмечается, что сценарист Джеймс Грэхэм не намерен менять свое произведение, однако признает, что ранее ему пришлось неоднократно переделывать его. Ожидается, что фильм выйдет на телеканале Channel 4 незадолго до завершения процесса выхода Великобритании из ЕС – в марте 2019 года.

В 2016 году на референдуме жители Соединенного Королевства проголосовали за выход из Европейского союза. Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Затем наступит так называемый "переходный" период, который продлится до конца 2020 года.