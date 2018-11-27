Мальцев сообщил о получении политического убежища во Франции

Лидер запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, покинувший страну в прошлом году, получил политическое убежище во Франции. Об этом он сообщил на своем канале в YouTube.

По словам Мальцева, его самого, а также ряд его соратников, признали политическими беженцами и предоставили им полную правовую защиту. Об этом же ранее сообщил неназванный источник агентства ТАСС.

Мальцев также подчеркнул, что на проверку его и соратников у спецслужб Франции ушел год и два месяца. За это время они якобы убедились, что политик – не террорист, и "не имеет ничего, кроме политических амбиций, политического прошлого".

В 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку. 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев покинул страну.