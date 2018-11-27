В Петербурге школьникам задали написать письмо отцу на фронт

В Санкт-Петербурге школьникам, учащимся в четвёртом классе, в качестве домашней работы задали написать письмо отцу, который уехал воевать. Об этом в "Живом журнале" сообщила научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко, дочь которой как раз учится в четвёртом классе одной из петербургских школ.

Задание содержится в учебнике "Литературное чтение", автор которого – поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти. В нём сказано: "Представьте себе, что вы ждёте отца с фронта. Напишите ему письмо". О какой именно войне идёт речь, из задания не ясно.

Федорченко рассказала, что многие родители отказались давать своим детям выполнять такую домашнюю работу. Одна из мам сообщила, что её "ребёнок заплакал".

При этом Федорченко приводит выдержки из писем, которые некоторые дети всё же написали. В одном из них, в частности, говорится: "Дорогой папа, мне так жалко, что ты на войне, потому что 90%, что тебя убьют, и 10%, что ты вернёшься". В ещё одном письме ребёнок спрашивает у своего отца, "как он себя чувствует" и "не подбили ли его фашисты". За эту работу учителем была поставлена пятёрка.