Жену начальника подольской полиции обвинили в ДТП с пятью погибшими

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело против жены начальника местной полиции – ее обвиняют в ДТП с пятью погибшими. В данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Авария произошла 17 октября на Симферопольском шоссе. Жена заместителя начальника управления МВД по Подольску, имя которой не сообщается, находясь за рулём внедорожника въехала в сломавшийся на дороге минивэн. Пять пассажиров стоявшей машины погибли, ещё двое получили серьёзные травмы.

Сообщается, что расследование ведет Главное следственное управление подмосковной полиции, а обвиняемой грозит до семи лет колонии.