"Мы выгодно отличаемся от фашистской Германии"

После того как в апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил религиозную организацию "Свидетели Иеговы", признав ее деятельность экстремистской, более пяти тысяч иеговистов покинули Россию. Многие из них нашли приют в Финляндии. Но большая часть российских иеговистов, несмотря на преследования, остается в России. Корреспондент Радио Свобода пообщался с представителями этой религиозной организации по обе стороны российской границы.

Иматра. Финляндия

Двухэтажное серое здание с вывеской "Вуоксенхови" еще в начале 2017 года встречало гостей финского города Иматра скромными апартаментами с видом на реку Вуокса. Близость к российской границе многие годы обеспечивала хозяевам отеля неплохую прибыль. Но сегодня найти свободный номер здесь невозможно: все они превратились в квартиры с постояльцами из разных стран мира. Год назад гостиница стала лагерем для беженцев, которые попросили убежища у финского государства.

Среди жителей лагеря – семья Сергея Котельникова из Карелии. Вместе с женой и 8-месячной дочкой они живут в бывшем гостиничном номере в 16 квадратных метров. При входе в здание – вахта: всем гостям необходимо зарегистрироваться, всем проживающим – показать документы. Воскресный вечер, в который мы встретились с Сергеем, большинство жителей лагеря в Иматре проводят "дома": в большом холле на втором этаже люди играют в бильярд, смотрят телевизор, по коридорам бегают дети, из общей кухни доносятся ароматы восточных приправ и свежеиспеченного хлеба.

Вместе с семьей Сергея Котельникова в этом лагере живут около сотни других беженцев из Афганистана, Сирии, Ирака, Пакистана, а также из разных регионов из России. Несколько семей, так же как и Котельниковы, – Свидетели Иеговы.

Сергей Котельников родился и вырос в Москве, в 16 лет он прошел обряд крещения в Свидетели Иеговы. По словам Сергея, к вере его привела мама, однако свое решение принять веру он называет полностью самостоятельным и осмысленным.

– Чтобы стать Свидетелем, ты должен изменить свою жизнь, ты должен жить по принципам из Библии. Просто сказать "я люблю, я верю, я готов быть верующим" недостаточно – нужны знания, нужны определенные действия, – рассказывает Сергей. – Крещение – это особые отношения с Богом, символ, который показывает, что ты принадлежишь к той или иной религии. Человек должен это осознанно сделать, понимать, что это требует ответственности – жить по определенным принципам, нормам. Я изучал, сопоставлял и принял решение, что я согласен с этим учением, я видел, что эти люди живут по Библии, что то, чему они учат, соответствует тому, что написано в Библии. Так и принял решение креститься как Свидетель Иеговы.

В Москве Сергей познакомился со своей будущей женой Анной, ее семья, также Свидетели, приехала в столицу из Сибири. Однако жить в Москве молодые люди не захотели, после свадьбы они решили переехать подальше от суеты и поближе к природе. По совету друзей Котельниковы выбрали карельский город Сортавала, что в 30 километрах от границы с Финляндией. Там уже существовала крепкая община Свидетелей Иеговы. Четыре года семья Котельниковых жила в тихой карельской глубинке: Сергей занимался разработкой сайтов, Анна – рукоделием, оба вели активную жизнь в общине Свидетелей. Все изменилось после 20 апреля 2017 года, когда Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетелей Иеговы экстремистской, а деятельность попала под запрет на территории всей страны.

– Это все равно что любому человеку запретить быть им. Допустим, если бы решили всех Сергеев или Наталий запретить, как с этим жить? Ты всю жизнь был таким человеком, со своими убеждениями, взглядами, и вдруг тебя кто-то запрещает. Как быть? Какое будет отношение у людей? Как можно запретить убеждения, если они не наносят никакого вреда обществу? Кажется, что это не соответствуют ни человеческим ценностям, ни правам человека, – рассказывает Сергей, вспоминая первые эмоции после того, как организацию запретили.

Еще до того, как суд запретил организацию, заниматься проповедованием вероучения и жить Свидетелям Иеговы в Сортавале становилось все сложнее. По словам Сергея, были моменты, когда им угрожали: в приграничных поселках во время общения с людьми сотрудники пограничной службы грубили верующим и "обещали неприятности". А после решения суда Свидетели почувствовали негатив и от обычных людей, особенно после серии репортажей на федеральных каналах: в сюжетах последователей Иеговы изображали как одержимых фанатиков и сектантов. По мнению Сергея, это сильно повлияло на отношение обычных людей к ним.

Ты всю жизнь был таким человеком, со своими убеждениями, взглядами, и вдруг тебя кто-то запрещает. Как быть?

Вместе с новостью о запрете организации Котельниковы узнали, что скоро станут родителями. Именно это событие стало причиной того, что Сергей и Анна приняли решение уехать из России.

– Были мысли, что ситуация будет усугубляться со Свидетелями, да и в целом с теми, кто свободные взгляды пропагандирует или продвигает. Это было видно еще до решения суда, когда организацию запретили, посчитав ее экстремистской. После решения суда была на подготовке поправка в закон в отношении детей, что можно будет отбирать детей у тех, кто принадлежит к экстремистским организациям. Проанализировав это, мы приняли решение уезжать. Опять-таки [Сортавала] город небольшой, многие знали о нас как о Свидетелях, мы много общались с администрацией, с различными органами, когда открыто все было. То есть проблемы с тем, чтоб нас найти, не было бы, – рассказывает Сергей.

​Страну для переезда Котельниковы выбирали тщательно: изучали правила предоставления статуса беженцев, общались с друзьями и знакомыми, у которых уже был опыт переезда в США, Канаду, Францию, Германию, Финляндию. Именно соседнюю с Карелией, хорошую знакомую Финляндию Сергей и Анна и выбрали для переезда. Осенью 2017 года Котельниковы собрали вещи, паспорта, приехали в город Котка и в отделении местной полиции попросили предоставить им убежище.

– Трудности здесь связаны с языком, если была бы Америка, было бы проще, но в остальных вопросах все хорошо, все устраивает. В отношении того, как быстро рассматривают дело, везде по-разному, многие, кто живет в Америке, несколько лет ждут первого интервью даже. Здесь этот вопрос рассматривают дольше, чем в других европейских странах, но, с другой стороны, за это время ты можешь учить язык, пробовать устраиваться на работу, каким-то другим способом проявляться. Самое сложное в Финляндии – получить вид на жительство. Все остальное уже несложно делается, – рассказывает Сергей.

С момента переезда прошло чуть больше года. За это время у Котельниковых родилась дочь Эмили. Сначала финское государство предоставило семье Свидетелей Иеговы жилье в лагере для беженцев в Коннунсуо, а недавно Котельниковы переехали в лагерь в Иматре. Решения по вопросу предоставления официального статуса беженца от финского государства Сергей и Анна ждут уже больше полугода. По словам Сергея, ситуация со Свидетелями Иеговы из России для Финляндии новая, поэтому сроки рассмотрения заявлений затягиваются, а решение миграционной службы предсказать сложно.​

– Сложно, потому что нет каких-то конкретных документов о преследовании, они говорят, что нужно подавать апелляцию, обосновывать причину. Возможно, это из-за того, что Россия является безопасной страной. Тут вопрос сложнее, чем с Эритреей, Сирией, но они даже в те страны, где открытая война идет, отправляют обратно, потому что война не во всей стране идет, и якобы, можно переехать в ту часть, где войны нет. И много случаев, когда отправляют людей обратно. В нашей ситуации нас спрашивали: "Если вы переедете в другой город в России"? Но решение принято на всей территории, поэтому для нас разницы нет, – рассказывает Сергей.

Миграционная служба, Финляндия По данным миграционной службы Финляндии за 2017 год, а также первые 10 месяцев 2018-го, заявления на предоставление убежища в Финляндии подали 811 граждан России. Однако, точную статистику причин, по которым россияне запрашивают убежище, финские чиновники не предоставляют. По примерным подсчетам миграционной службы Суоми, в настоящий момент число просителей убежища входят около 250 Свидетелей Иеговы. Из них только по нескольким случаям были вынесены решения (как положительные, так и отрицательные), однако, в каждом случае, по информации финского государства, причины индивидуальны.

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​В ожидании решения от финской миграционной службы, Котельниковы стараются использовать время максимально полезно для своей семьи – занимаются воспитанием ребенка, ходят на языковые курсы, изучают местный рынок труда, два раза в неделю приходят на встречи в местную общину Свидетелей Иеговы. Там русских соверующих приняли с пониманием.

– Они могут помочь, что-то подсказать. Когда были вопросы, связанные с оформлением документов, финны откликались, всегда готовы помочь, потратить свое время, силы. Они переживают, конечно. Спрашивают, нуждаешься ли в чем-то, – рассказывает Котельников.

Не хочется, чтобы дочь росла без отца или матери. Когда понимаешь, что это вполне возможно, не хочется рисковать

На условия жизни Котельниковы не жалуются: принимают нынешнюю ситуацию со смирением. Сегодня они живут втроем в комнате в 16 квадратных метров. Из плюсов: собственный санузел, спокойные соседи. Не хватает, говорят Котельниковы, своей кухни, частично они этот вопрос решили с помощью мультиварки и микроволновки, но делить плиту с соседями все же приходится. Финское государство также выдает семье ежемесячное пособие: по 250 евро на взрослого и 200 на ребенка. С финскими ценами этого хватает лишь на первостепенные нужды.

Больше всего, по словам Сергея, они скучают по родным и близким, которые остались на родине. Но вопрос безопасности в своей ситуации считают важнее всего остального. Возвращаться в Россию Котельниковы не собираются, в случае отказа Финляндии в предоставлении убежища они намерены искать другие варианты эмиграции.

– Не хочется, чтобы дочь росла без отца или матери. Когда понимаешь, что это вполне возможно, не хочется рисковать. Будем делать все возможное, чтобы наша семья была в безопасном месте. Если здесь откажут, будем использовать другие моменты, исчерпаем все возможности. Если нет, то будем пробовать другую страну, может быть. Пока ситуация в России не поменяется, возвращаться смысла нет. Уже на границе придется общаться о том, что ты нарушил 90-дневный срок пребывания, должен рассказать, по какой причине. Вероятность, что после этого ты останешься на свободе, не большая, – говорит Сергей Котельников.

Россия. Москва

По данным официального сайта Свидетелей Иеговы в России, на 19 ноября 2018 года по всей территории страны тем или иным формам уголовного преследования подвергается 93 человека. Из них 25 человек находятся в СИЗО, 23 человека – под домашним арестом, 35 человек – под подпиской о невыезде. Большинству из них грозит от шести до 10 лет тюрьмы. Несмотря на все более непростые условия жизни в стране для Свидетелей Иеговы, не многие решаются на отъезд. Из 175 тысяч Свидетелей только пять тысяч уехали из России. Остальные выбирают путь "условного подполья".

"Мы исходим из того, что допускается судебная ошибка"

Сейчас ликвидирован только юридический статус, но при этом верующие преследуются за свои убеждения

Свидетель Иеговы с более чем 20-летним стажем Николай (имя изменено по просьбе героя) – коренной москвич. К вере пришел после службы в армии в 21 год. Сегодня он вспоминает историю 1998 года, когда по заявлению прокуратуры впервые в современной России начался судебный процесс о запрете деятельности московской общины Свидетелей Иеговы и ее ликвидации. В общей сложности разбирательства длились почти шесть лет, в марте 2004 года суд Москвы вынес решение о запрете и ликвидации московской общины Свидетелей Иеговы. Однако тогда речь шла о запрете именно организации, сами верующие продолжали встречаться на собраниях и исповедовать религию. Сегодня же, по мнению Николая, с точки зрения закона ситуация отличается от прежней лишь тем, что под запрет попали все региональные представительства, однако на практике получается, что верующим запрещают вероучение, на обычных людей заводят уголовные дела, помещают под арест.

– То решение тогда никак не повлияло на жизнь верующих в Москве, потому как верующие проводили встречи. Сейчас ликвидирован только юридический статус, но при этом верующие преследуются за свои убеждения, за то, что они исповедуют эту религию. Сажают их в тюрьму именно за то, что они верят. На уровне официальных лиц заявляется, что Свидетели запрещены только как юридическое лицо, а вероучение не запрещено. Но на практике мы видим, что силовыми структурами по-другому все интерпретируется и применяется против обычных физлиц. Это противоречие должно рано или поздно каким-то логическим образом разрешиться, – говорит Николай.

По словам Николая, особенно остро преследование и давление на верующих чувствуется в регионах России, а Москва и Санкт-Петербург живут в состоянии "затишья перед бурей". Это затишье в городах столичного статуса Николай связывает с разными факторами: во-первых, в Центральном регионе у массовых задержаний может быть больше огласки, во-вторых, возможно, силовые структуры ждут решения по делу против датчанина Денниса Кристенсена, который уже два года находится в СИЗО и ждет судебного заключения. По мнению Николая, в случае обвинительного приговора Кристенсену, именно это дело, в котором задействованы сильнейшие адвокаты, за которым следит Датское королевство и международное сообщество, может стать "спусковым крючком" для репрессий против Свидетелей Иеговы.

Известны случаи, когда люди собирались отдохнуть вместе в кафе, а их арестовывали, предъявляли обвинения

Сам Николай признается, что сегодняшняя ситуация вокруг Свидетелей давит психологически каждый день: у него есть жена, ребенок, и получить реальный срок заключения, который уже грозит некоторым соверующим в регионах страны, перспектива пугающая. По словам Николая, им уже пришлось отказаться от массовых встреч с другими членами общины и встречаться небольшими группами. Все без исключения стали вести себя осторожнее.

– Известны случаи, когда люди собирались отдохнуть вместе в кафе, а их арестовывали, предъявляли обвинения. Это все условия давления, преследования, все то, что чувствую и вижу. Но я считаю, что происходит какой-то нонсенс. Одних из самых миролюбивых граждан обвиняют в экстремизме, преследуют как последних террористов. Это явно неправильные вещи, думаю, что это должно измениться к лучшему, – рассказывает Николай. – Встречи – это неотъемлемая часть поклонения Богу, для нас это служение, способ получать взаимное ободрение духовное, такое питание друг от друга благодаря этим встречам. Поэтому встречи продолжаются. Сейчас мы вынуждены были перейти на подобные форматы встреч, осознавая, что мы не нарушаем таким образом наши конституционные права. Мы исходим из того, что допускается судебная ошибка, когда юрлицо запрещено на территории России, а меры преследования применяются к физическим лицам, к гражданам, которые отдельно собираются небольшими группами, и этого права никто не отнимал.

Те, кто сегодня остался в России, по словам Николая, находятся в режиме ожидания: они верят, что преследования прекратятся. Со своей семьей Николай также решил ждать "лучших времен", он считает несправедливым то, что власти фактически вынуждают граждан покидать страну из-за веры. Однако не исключает того, что в критической ситуации ему и его семье придется уехать.

– Для меня центр жизненных интересов – это Россия. В Москве я родился, вырос, у меня здесь родственники, здесь возможность работать, содержать семью, у меня здесь много друзей. И я не хотел бы покидать Россию. Притом что такая ситуация складывается, для меня это родина, родная страна, – говорит Николай.

"Все стало немного по-другому, но мы выгодно отличаемся от фашисткой Германии"

Мы остаемся, потому что здесь у нас друзья, соверующие, какой-то моральный долг поддержать друг друга

Аналогичную позицию занимает соверующий Николая из московской общины Евгений. Несмотря на то что его мать живет в Израиле и есть возможность без трудностей уехать из России, ни сам Евгений, ни его жена Людмила не хотят покидать страну.

– Мы остаемся, потому что здесь у нас друзья, соверующие, какой-то моральный долг поддержать друг друга. Пока мы можем это делать, мы живем в России. Если это в силу каких-то причин будет невозможно, то мы эмигрируем. Но не хотелось бы. Любим мы Россию, – объясняет Евгений.

Сегодняшнее положение Свидетелей Иеговы в России Евгений сравнивает с гитлеровской Германией. Тогда агенты гестапо отлавливали верующих, сажали в концентрационные лагеря, а около 2000 Свидетелей Иеговы казнили. Свидетелям предлагали подписать бумагу об отречении веры взамен на свободу и сохраненную жизнь, но верующие отказывались от сделок. Сейчас, по словам Евгения, некоторым также предлагают подписать аналогичную бумагу и прекратить уголовное преследование, обыски, допросы, задержания, но люди отказываются.

– В этом плане есть схожесть и разница [с Германией], потому что все-таки некоторые представители силовых структур воспитаны, в отличие от фашизма, на идеях относительного гуманизма. Все стало немного по-другому, но мы выгодно отличаемся от фашистской Германии, – говорит Евгений.

Осторожно мы продолжаем делиться с другими тем, во что верим. Большими группами мы можем встретиться очень редко

При этом он подчеркивает, что и в гитлеровской Германии Свидетели Иеговы не прекратили встречаться даже в концлагерях. Такие встречи для верующих – это неотъемлемая часть религии. В Библейских книгах Свидетелей дается повеление собираться вместе, "чтобы укрепить веру друг друга, ободрить, восхвалить Бога речами, молитвами, песнями, жизнелюбие, желание помогать, нести библейские ценности другим людям".

– Осторожно мы продолжаем делиться с другими тем, во что верим. Большими группами мы можем встретиться очень редко. Недавно у нас была такая встреча в одном регионе. Мы видели, что за нами следят, мы переживали, что приедут люди в масках. Но все обошлось. Но все это вызывает стресс, тем более что, когда встречаемся в квартирах, бывают случаи, когда приезжают люди в масках. Мы продолжаем это делать осторожно, но с радостью, потому что мы любим Библию, Бога, любим ближних. Видно, сила любви побеждает. Это не фанатизм, это желание встретиться с теми, кого мы любим, – поясняет Евгений.

По словам Евгения, религия Свидетелей Иеговы не осуждает тех, кто решает уехать от преследований, скорее, наоборот, считает это возможностью расширить проповедническое служение.

– Это похоже на одуванчик – на него дуют, семена разлетаются, благая весть разлетается. Семья моей жены в Сибирь попала "благодаря" силовой операции "Север" в 1951 году, когда около 5 тысяч семей Свидетелей Иеговы принудительно переселили в Сибирь. Но там они много доброго сделали для Бога, они там проповедовали, и там теперь много крепких общин. Так что те, кто куда-то уезжают, они помогают местным. И это хорошо, – подытоживает Евгений.

По информации Евгения, в 2018 году многие Свидетели Иеговы покинули свои города, кто-то уехал из страны, но есть и те, кто, наоборот, приезжает в Россию из-за границы, чтобы поддержать соверующих в непростое для них время. Среди них есть те, кто остается в России ненадолго, но и есть и те, кто находит работу и остается жить. По подсчетам Евгения, таких людей становится все больше.