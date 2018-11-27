Конституционный суд рассматривает спор о границе Ингушетии

Конституционный Суд России во вторник начал рассматривать законность соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.

На сегодняшнем заседании были представлены позиции сторон. Член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев считает, что федеральный Конституционный суд вообще не может рассматривать вопрос о границах республик, поскольку это в чистом виде республиканский закон. По мнению Чемурзиева, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступает против своего народа, и его действия аморальны.

Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров выступил с заявлением о том, что ингушский народ никогда не признает границы, установленной между республиками главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Адвокат главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Александр Орлов, наоборот, считает соглашение о границах законным. На один из главных аргументов своих оппонентов – что при подписании Евкуровым и Кадыровым соглашения о границах не было референдума – Орлов отвечал, что мнение народа выражается не только путем референдума, но и через выборные органы республики. По мнению Александра Орлова, если ингушский парламент одобрил соглашение о границах, то референдум уже не требуется.

С запросом в Конституционный Суд обратился Юнус-Бек Евкуров – после того как ингушский Конституционный Суд признал соглашение о границах, подписанное главами Ингушетии и Чечни, нелегитимным, поскольку по этому вопросу не было референдума.

Во время заседания у здания Конституционного Суда и на прилегающих улицах было припарковано множество полицейских машин, рядом находились десятки сотрудников полиции и Росгвардии. У здания суда проходили одиночные пикеты в поддержку народа Ингушетии, в ходе которых были задержаны активистка петербургского демократического движения “Солидарность” Ольга Смирнова и активист “Бессрочного протеста” Илья Ткаченко.