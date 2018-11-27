Ингушский оппозиционер получил срок за "разжигание ненависти" к Евкурову

Магасский районный суд Ингушетии приговорил оппозиционера Магомеда Хазбиева к двум годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката из правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина.

Активист признан виновным в "разжигании ненависти" к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, местным властям, правоохранительной системе, а также в незаконном хранении оружия. Сам Хазбиев заявил, что его преследуют за политическую и правозащитную деятельность. Он настаивает, что сотрудники органов безопасности подбросили ему боеприпасы.

Правозащитника задержали 11 января в Назрани. С тех пор его содержали в спецкорпусе СИЗО, в одиночной камере под видеонаблюдением. Вернуться в Ингушетию и дать показания он решил сам.

Магомед Хазбиев – бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с Евросоюзом.