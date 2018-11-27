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В Белоруссии расстрелян преступник, виновный в шести убийствах 

Суд по делу "чёрных риелторов" в Могилёве

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В Белоруссии казнен 31-летний Семен Бережной, который был признан виновным по делу об убийстве нескольких человек. О расстреле заключённого сообщила Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на правозащитный центр “Весна”. Правозащитники в свою очередь ссылаются на родственников Бережного.

Согласно обвинению, 31-летний Бережной состоял в банде “чёрных риелторов”. Они уговаривали людей продавать или обменивать жилье, а потом убивали. Некоторых из жертв обвиняемые закапывали живьем, пока они спали.

Бережной был признан виновным в шести убийствах и подготовке седьмого, похищениях, мошенничестве и других преступлениях. Летом 2017 года Могилевский областной суд приговорил его к расстрелу.

Белоруссия – единственная страна в Европе, где до сих пор применяют смертную казнь. По состоянию на конец 2017 года в республике ожидали казни по меньшей мере четыре человека, сообщал правозащитный центр Amnesty International.

В апреле 2017 года специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии отмечал, что отсутствие в стране справедливого судебного разбирательства и независимости судебной власти делает вынесение смертных приговоров в ней в высшей степени спорным.

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