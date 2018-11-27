На территорию Украины за сутки не пустили около 80 россиян

Около 80 граждан России за последние сутки не были допущены на территорию Украины – им отказали во въезде на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах Киева. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники отказали во въезде 47 гражданам России, которые прилетели в Киев из Минска рейсом авиакомпании "Белавиа". Они были вынуждены отправиться обратно в Минск.

Глава Херсонской областной администрации Андрей Гордеев заявил, что с 27 ноября введены ограничения для граждан России на пунктах пропуска из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

При этом украинские пограничники не связывают отказ россиянам во въезде с введением в стране военного положения. Они утверждают, что граждане России не смогли подтвердить цель приезда.

Закон о введении на 30 дней по предложению президента Петра Порошенко военного положения приняла накануне Верховная рада. Глава Верховной рады Андрей Парубий во вторник заявил, что закон вступит в силу 28 ноября, после того, как будет подписан. Между тем на сайте Совета национальной безопасности и обороны говорится, что военное положение действует с 26 ноября.

Режим военного положения распространяется на 10 областей, граничащих с Россией или акваторией Чёрного и Азовского морей. Необходимость ввести военное положение президент обосновал задержанием Россией украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море – в Киеве называют это актом агрессии.