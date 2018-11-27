Белый дом: Трамп проведет переговоры с Путиным в Аргентине

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп намерен во время предстоящего в ближайшие пятницу и субботу саммита "Большой двадцатки" в Аргентине встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп и Путин продолжат дискуссии, начатые на их встрече в Хельсинки в июле этого года. По словам Болтона, Трамп намерен обсудить с российским президентом "вопросы в сфере безопасности, контроля над вооружениями, региональные вопросы". Конкретно Болтон упомянул проблемы Ближнего Востока и Украину.

На вопрос о том, осуждает ли Трамп захват Россией трех украинских военных кораблей в Керченском проливе в воскресенье, Болтон ответил, что позицию Белого дома выразила в понедельник представитель США в ООН Никки Хейли. Она резко осудила действия России.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, кроме Путина Трамп намерен провести двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также рабочий обед с председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит "Большой двадцатки" – двадцати крупнейших экономик мира – пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.