Суд в Керчи арестовал трёх раненых украинских моряков

Российский суд в Керчи в аннексированном Крыму вечером во вторник арестовал трёх украинских военных моряков, раненых во время захвата Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Имена моряков не сообщаются, однако ранее стало известно, что ранены в результате обстрела украинских кораблей были Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Сообщалось, что они находятся в больнице. По утверждениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой, их жизнь вне опасности. Неясно, будут ли они теперь отправлены в СИЗО или останутся в больнице.

Раненых моряков - как и остальных украинских военнослужащих, задержанных после захвата кораблей - обвинили в незаконном пересечении границы России.

Ранее во вторник суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков. Мера пресечения в отношении ещё 9 человек будет избрана в среду.

Украина требует освобождения военных моряков. Прокуратура Автономной Республики Крым (действует в Херсоне) признала задержанных ФСБ России украинских моряков военнопленными. Освободить моряков потребовали также страны ЕС и США. 25 ноября три корабля ВМС Украины были захвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу. Украина назвала действия России актом агрессии. В ряде областей страны введено военное положение. Россия называет конфликт спланированной провокацией Украины.