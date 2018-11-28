В Китае рядом с химическим заводом произошёл взрыв. Есть жертвы

В городе Чжанцзякоу на востоке Китая в результате взрыва и пожара поблизости от химического завода погибли более 20 человек, ещё столько же ранены. Об этом в среду сообщили местные власти. Огнём уничтожены 50 автомобилей. Причина взрыва пока не установлена.
По информации агентства Reuters, расположенный рядом с местом происшествия химический завод, владельцем которого является государственное предприятие, остановил работу. Его представитель подчеркнул, что взрыв произошел не на самом заводе.
В 2015 году в результате взрыва в промышленной зоне города Тяньцзинь погибли 165 человек.
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