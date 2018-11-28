В США граждан России и Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете

Власти США заочно предъявили обвинения шести россиянам и двум гражданам Казахстана в мошенничестве в сфере цифровой рекламы. Их считают причастными к краже личной информации, взлому компьютеров и отмыванию незаконно полученных средств. Ущерб от незаконной деятельности оценивается в десятки миллионов долларов, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

Граждане Казахстана Сергей Овсянников, Евгений Тимченко и россиянин Александр Жуков были задержаны в Малайзии, Эстонии и Болгарии, соответственно. Они ожидают экстрадиции в США. Остальные пятеро подозреваемых российских граждан находятся на свободе.

По версии следствия, обвиняемые использовали по меньшей мере 31 интернет-домен и 89 компьютерных серверов для создания сети заражённых компьютеров (ботнет), занимавшихся "мошеннической интернет-рекламой".