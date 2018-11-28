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Координатора "Весны" задержали из-за акции на мосту Кадырова

Russia – Banner on the bridge in St. Petersburg, with saying Akhmad Kadyrov

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В Санкт-Петербурге полиция задержала регионального координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина. Поводом послужила недавняя акция в поддержку народа Ингушетии, которую активисты провели на мосту Кадырова.

Хорошенина задержали, когда он вышел из дома на учебу. Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что ему вменяют нарушение установленного порядка проведения мероприятия. В телеграм-канале "Весны" пишут, что с координатором проведет беседу сотрудница центра по противодействию экстремизму.

26 октября активисты "Весны" вывесили на мосту Кадырова плакат "Принадлежит Ингушетии". Так они выразили поддержку жителям республики в споре о границе с Чечней.

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