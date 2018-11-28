Кремль, "Роснефть" и бывшие “Наши” — кто контролирует российский телеграм

Издание “Проект” выпустило расследование, о том как российские власти берут под контроль популярные анонимные телеграм-каналы и контролируют группы в WhatsApp и Viber. Радио Свобода пересказывает основные утверждения журналистов.

Крупнейшие политические телеграм-каналы находятся под контролем Кремля, “Роснефти” или связанных с властью технологов

По данным издания, выделение бюджетов на телеграм-каналы Кремль начал на рубеже 2016—2017 годов, когда администрация президента вдохновилась популярностью канала “Незыгарь” (190 тысяч подписчиков в ноябре 2018). Чиновники устроили облаву на автора канала, думая, что он может быть инсайдером, но выяснили, что основное содержание автор канала переписывает из общественно-политических изданий, не указывая источник.

За два года Кремль, разделив ресурсы между технологами, почти полностью захватил власть в телеграм-каналах, пишущих про политику и новости. Теперь канал “Незыгарь” связывают с куратором федеральных каналов во власти, первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым, своя сеть каналов, включая анонимный “Акитилоп” может быть у бывшего пресс-секретаря движения “Наши” Кристины Потупчик, а бывшего главы управления президента по внутренней политике Константина Костина под контролем могут быть каналы “Методичка" и "Жизнь насекомых”.

Издание публикует схему анонимных каналов и их владельцев (она может быть не видна в России из-за блокировки мессенджера в стране).

Канал “Караульный” куплен для “Роснефти” бульварными писателями

Осенью 2017 года доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах, автор романа “Гастарбайтер” Эдуард Багирова и автор нескольких детективов Марина Юденич уговорили вице-президента “Роснефти” Михаила Леонтьева начать экспансию госкорпорации в Telegram.

По данным издания, “Роснефть” могла выделить 10 миллионов рублей на покупку канала Караульный (чуть больше 87 тысяч подписчиков по состоянию на 28 ноября). Теперь в канале нельзя критиковать структуры госкопорации.

Провластные телеграм-каналы подрабатывают размещением заказных материалов

Почти в любом провластном канале можно разместить рекламные материалы без указания их проплаченности, пишет “Проект”. При этом каналы можно использовать и для черного пиара, главное — не трогать непосредственных кураторов канала, в котором размещаешь рекламу. Издание называет цены за сообщения в различных каналах — так, канал, Ortega оценивается в 17 тысяч рублей за запись, а одно сообщение в “Незыгаре” — в 630 тысяч рублей на момент, когда с ним общался автор материала.

Для пропаганды Кремль предпочтёт WhatsApp и Viber

Активную часть аудитории телеграм-каналов собеседник на рынке, работающий в интересах Кремля, оценивает примерно в 200 тысяч человек. В ноябре Mediascope оценили всю российскую аудиторию мессенжера в три миллиона человек. В России есть гораздо более популярные мессенджеры — так, в начале года Mediascope оценили аудиторию WhatsApp в 24.9, а Viber — в 20.8 миллионов человек.

После президентских выборов в марте 2018 года телеграм-каналы превращаются для чиновников в место для борьбы друг с другом, пишет “Проект”, а массовую агитацию они думают вести в более популярных мессенджерах. Группы в них с лета 2018 года мониторятся Кремлём для поиска сообщений, в которых негативно упоминается власть.