22 ноября ФБК опубликовал расследование о телеведущем и заместителе директора "России-1" Сергее Брилёве. Как утверждала команда Навального, у Брилева есть британское гражданство и квартира в предместье Лондона стоимостью в 700 000 фунтов стерлингов (66 млн рублей). Несколько дней спустя телеведущий написал пост, в котором признал правоту ФБК - и заявил, что уведомлял начальство о втором гражданстве, а квартиру купил на честно задекларированные средства. Что до работы на телеканале, то он представляет собой частную компанию, а не государственную организацию, а значит, может нанимать иностранных граждан, пишет ​Сергей Брилёв:

Подтвердились мои опасения: расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал?

Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС.

Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Чистую правду сказала моя жена Ира: у неё британского гражданства нет.

Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам.

О каком «расследовании» идёт речь? Мы никогда ничего не скрывали.

Вот, собственно и всё.

Хотя нет, не всё!

Я свою профессию люблю. При этом, понимаю: есть журналисты хорошие и плохие; как и юристы. А юрист Навальный повторил «утку» коллег с «Дождя» о том, что чета Брилёвых пыталась подкупить стрингера. Но девушка после филиппик в мой адрес возьми, да и признайся, что нафантазировала. Кстати, молодец, что нашла в себе силы. Но какие же «молодцы» те, кто всё это тиражировал!

И ещё один момент из профессии. Навальный утверждает, что я пытался замять тему Петрова и Боширова. А ведь именно я спросил о них Путина, когда модерировал пленарное заседание Восточного экономического форума.

И в заключении – о том, что не дорасследовал А.А. Навальный. На днях в соавторстве с британским историком (да, признаюсь, Алексей Анатольевич!) я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Ещё (сдаваться – так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почётные граждане Монтевидео.

В Сети этот пост встретили ироничными комментариями - и заодно вспомнили других российских профессиональных телепатриотов, не пожалевших сил и денег на обустройство "запасных аэродромов".

Алексей Беляков

Спустя несколько дней Брилёв решил, что лучше не отмалчиваться и не говорить, что его гражданство «вырвано из контекста». Признал наличие британского подданства. Но добавил, что об этом отлично известно его работодателям. Наверно, они и зарплату ему платят в фунтах, заботливые работодатели. А когда он улетает к себе домой, записав очередную программу ни о чем, ласково произносят: "Ушел по-английски".

Николай Травкин

5 дней раздумывал Брилёв и решил пойти в признанку

Павел Крещишин

Этюд: "Пропагандист на сковородке"

Кирилл Шулика

Если так дело пойдет, то мы скоро узнаем, что в широких штанах политолога Матвейчева и писателя Проханова тоже лежат английские паспорта. А у тех, кто творцы поменьше, украинские.

Елена Рыковцева

Сергей Брилев оказывается не только верный подданный Владимира Путина. Он подданный английской королевы, и у него есть дом по месту ее правления. Владимир Соловьев живет не только в студии Останкино. Он основательно живет с семьей в Италии. И я не знаю, рискуют ли оба этих высокопоставленных сотрудника ВГТРК пить чай в компании третьего - Дмитрия Киселева - который сидит под санкциями в Коктебеле.

Константин Калачев

Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям, - заявил телеведедущий Сергей Брилев. Да мы как-то и не сомневались, что эти работодатели всё и про всех знают. Это население иногда в неведении относительно тех или иных вещей, а вершители наши живут без иллюзий.

Павел Пряников

"Телеведущий ВГТРК Сергей Брилёв подтвердил, что у него есть британское гражданство и дом в Лондоне". Патриотизм 80 уровня. А иностранный агент - всё равно ты!

Если серьёзно, то давно же известно, что надо не на их шлёпанье языком отвлекаться, а смотреть, что у них за гражданство, где роднули учатся и живут, какой доход и жильё, и т.п.

С другой стороны, хорошая новость состоит в том, что раз у половины (или больше) чинуш и патриотов жизнь связана со странами НАТО, то никакой войны с Западом не будет. Всё - понарошку.

Иван Усачев

Сергей Брилев признался, что он британский подданый. В этой связи предлагаю переименовать субботние «Вести» в «Вести Лондона», а ведущего называть в титрах Мистер Брилев. Со временем, учитывая особые заслуги перед Короной, ему присвоят рыцарский титул. Тогда надо будет писать - Сэр Сергей.

Федор Крашенинников

Внимание! Внимание!

Говорит Британия!

Тьфу, шучу!

Вы смотрите канал "Россия"!

Откомментировал пост и ​Алексей Навальный:

Подданный Королевы Елизаветы и (по совместительству) замглавы ВГТРК телеведущий Сергей Брилёв понял, что прижали мы его крепко.

Это в Москве можно врать, о чём угодно. А в Лондоне и соседи есть. И круг общения: приличная, чистая публика. И пограничник на въезде. Как же совать ему в окошко свой британский паспорт, если ты публично от гражданства отрёкся?

Поэтому неделю он молчал. В какой-то момент его жена заявила «Дождю», что никакой недвижимости в Лондоне семья Брилёвых не имеет. Но взвесив «за» и «против», Сергей сделал решительный выбор в пользу Великобритании.

Написал пост о том, что «ха-хахаа. Да ведь я никогда и не скрывал. Все кругом знали о моём британском паспорте и лондонской квартире. Тоже мне расследование.»

Выводы:

1. Поддерживайте ФБК, ребята.

2. В России установлена настоящая колониальная администрация. И её представителю плевать даже на мнение туземцев, главное, чтобы перед соседями по дому в метрополии не было неловко.

3. Всем СМИ это отличный мастер-класс на тему «чем отличается «жена опровергла» от «жена отрицает». Спасибо «Медузе». Они единственные написали так, как положено. Враньё чиновников должно выходить под заголовком «отрицает», а не «опроверг».

4. ФБК официально потребует от ВГТРК подписывать телеведущего Брилёва «иностранный агент». А Минюст мы требуем признать всё ВГТРК иностранным агентом, ведь там гражданин Британии оказывает существенное влияние на редакционную политику — целый замглавреда.

Как это всегда случается с расследованиями ФБК, не обошлось без комментариев, в которых Навального обвиняют в политическом заказе.

Георгий Бовт

О чем говорит история о ведущем с ВТРК Брилеве? Прежде всего, о том, что Леша Н. - сливной бачок конторы. И ее агент. НА случай чего. И всегда таким был ("надежда оппозиции", ага). А также о начале большой "Кампании борьбы с космополитизмом. Версия 2.0". Удар (а он спланирован в спецслужбах наверняка, в наиболее реакционной их части) по "двойным агентам в пропаганде" - лишь начало. Потом займутся владельцами иностранных счетов, теми, у кого родственники за границей, потом теми, кто туда вообще ездит. Ничего нового не придумали. Тот же совок. Осажденная крепость нуждается в капитальном ремонте.

PS Кстати, в рамках такой кампании, по логике, Серебренникова должны посадить

Никита Кричевский

Сергей Брилёв, к которому я отношусь уважительно (в отличие, скажем, от предавшего меня его коллеги Соловьева), совершил своеобразный каминг-аут и признал наличие у него британского гражданства. Наверно, это стоило сделать, дабы не давать новый корм досужим сплетникам.

Но ещё раз: Сергей в этой истории винтик, инструмент, накат идёт на Добродеева. Если он не знал о британском подданстве Брилева - это плохо, но если знал и все равно выпустил одним из ключевых пропагандистов - это уже удар по президенту. Именно так сегодня преподносится история с Брилевым, Соловьевым, Киселёвым, хоть это и абсурдно.

В чем провинился Добродеев? А ни в чем.

Во-первых, идёт жесточайшая схватка за бюджетное бабло, и Добродеева нелишне слегка подвинуть.

Во-вторых, Добродеев не раз говорил, что устал, так не пора ли? К тому же Добродеев - одна ветвь АП, а Кондрашов - другая.

В-третьих, все больше обитателей Кремля задаются вопросом: у нас три федеральных канала и все три с одинаковой повесткой, не жирновато?

Аббас Галлямов

Понятно, что Брилеву сейчас будет присвоен статус «иностранного агента». Вопрос в том, получит ли этот статус канал, главным спикером которого он является. ВГТРК - «иностранный агент». Звучит, я считаю.

Впрочем, чаще всего в защиту Сергея Брилёва приводятся другие аргументы: закона он не нарушал, а если и занимался пропагандой, то делал это на совесть и со вкусом.

Павел Белянкин

Мне кажется, Навальный с расследованием про Брилева, откровенно провалился. То есть зачем-то начал ломиться в открытую дверь. Василий Уткин рассказывал, что знает о гражданстве Брилева уже очень давно. Неудачное расследование.

Максим Юсин

Я к Навальному до этого момента относился позитивно. Когда его в первый раз арестовали, я в числе первых вышел (выбежал) в знак протеста на Манежную -- Божена Рынска подтвердит, мы с ней там почти все время вместе были на том митинге. Но вот сейчас я в растерянности.

Если Навальный выбрал в качестве врага Сергея -- одного из самых совестливых журналистов нашего ТВ, всегда старавшегося не допускать в своих сюжетах ни агрессивной пропаганды (в духе некоторых своих коллег), ни наездов на оппозицию, -- у меня руки опускаются.

С кем они останутся, если вести войну с такими, как Сергей? Конечно, я давно подозревал, что переизбыток говнистости -- одна из главных проблем части наших оппозиционеров. Но хотелось верить, что Навального это не касается. Увы...

Евгений Минченко

Кому-то это может не нравиться, но всё в рамках российского законодательства.

Кирилл Лятс

Не разделяю захлебов многих тут пишущих по поводу возможного предательства Брилева по причине наличия британского гражданства. Предательство - это моральная категория, никак не связанная с принадлежностью к тому или иному государству, или с наличием двойного/тройного гражданства. Порядочный человек не будет предавать того, с кем работает и тех, на кого работает, даже в трудные времена.

И вообще, пора успокоиться бы всем, в том числе и называющим себя незаслуженно либералами, по поводу второго гражданства. Мир един. Мы жители планеты земля. Гражданство это, к сожалению, пока еще существующая рудиментная форма организации жизненного пространства и не более того.

Как показывает история, большинство предателей второго гражданства не имели.

Виталий Арков

Великолепный журналист, профи высочайшего уровня. Уровень доходов спеца такого уровня позволяет иметь недвижимость хоть в Лондоне, хоть в Токио.

Программы Брилева, когда удается, смотрю с удовольствием. Это как глоток свежего воздуха из всего эфира госвещания. И если уж Сергей пропагандист, то я только приветствую подобную пропаганду. Она интеллигентная и тончайшая, настраивает зрителей исключительно на добрые мысли и дела.

"Солидарность с коллегой" выразил и ведущий авторской программы на канале "Россия 24", внук и тезка покойного министра иностранных дел России Евгений Примаков:

Сергей Брилёв - умный, тонкий, точный - редчайший для нынешних мутноэфирных времён журналист. И та собачья свадьба, что затеяна вокруг него в духе худших стереотипов «разберём дело комсомольца Брилёва» - отвратительна. Сергей не чиновник, Сергей работает тяжело и честно зарабатывает на хлеб, никого не обманывая. Только этим и его талантом и можно оценивать работу Сергея. Людям, что его стыдят, впору самим показать свои доходы и прибыли. Атака на Сергея означает, что и адекватность, спокойствие и взвешенность - тоже не в чести, а точнее - именно такая взвешенность и разумность опаснее всего. Потому что если уничтожить и адекватность, то победит именно та ярмарка и клоунада, на которой зрителю можно вчухать любую гадость: думать-то некому и нечем.

С точки зрения Кремля Брилев тоже ничего не нарушал, заявил Дмитрий Песков "Эху Москвы" - его комментарий цитирует​ Алексей Венедиктов:

Наличие у журналиста Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», — сказал Песков Эху

Есть и аргумент, который внезапно подействовал в том числе и на тех, кто не поддерживает власть: порицать второе гражданство - это в каком-то смысле присоединяться к государственной риторике, которая считает его чем-то постыдным.

Антон Долин

Наверное, я туп, и сейчас вы мне это докажете. Но.

Я не могу понять, почему британское гражданство Брилева - сенсация. Почему это зашквар. В чем скрыто «запредельное лицемерие».

Нет, правда, это не риторический вопрос.

Вероятно, все дело в том, что я не смотрю программы Брилева и плохо знаком с его творчеством? (Вы-то наверняка знаете его назубок). Однако несложно предположить. Он говорит, что украинцы плохие, американцы лицемеры, Путин молодец и герой Советского Союза. Так?

Ну и что?

Уверен, многие граждане Великобритании думают точно так же. Некоторых знаю лично.

Или Брилев утверждает, что королева Великобритании - бессмысленная старая кошелка, что корги - самая уродливая порода, Диккенс плохой писатель, Тёрнер все срисовал у Клода Моне, Перселл в подметки не годится Вивальди, а Шекспира в принципе не было? И солсберецкий шпиль по всем статьям уступает златым куполам храма Христа Спасителя. Но подождите, разве это преступление?

Упростим. Допустим, Брилев утверждает, что Англией правят лицемерные скоты, а сам получил британское гражданство, и это зашквар и лицемерие. Но ведь и я считаю, что Россией правят лицемерные скоты, а у меня российское гражданство! Это тоже зашквар и лицемерие? Давайте сделаем про меня разоблачительную передачу?

Или сам факт двойного гражданства - такой позор, что его хватает для разоблачения? Но подождите, не так ли считает официальная пропаганда?

P.S. Это не попытка доказать, что Брилев - безгрешный ангел. Очень может быть, что он лжёт в каждой передаче. Если так, то это достойно обсуждения и осуждения, а также публичного анализа. Но гражданство при чем?

Илья Барабанов

Наконец понял, чем меня смущает история Навального с Брилёвым. Зарабатывает человек много, покупает квартиру в другой стране, получает ее гражданство для удобства жизни и путешествий — это же абсолютно на самом деле нормально. Вся эта ерунда про грех двойного гражданства и "иностранных агентов" — одно из худших наследий совка, которое Путин вернул на своем пути к закрытой стране. И когда оппозиция начинает пинать человека за то, что он "иностранный агент" — это лучшее признание с ее стороны путинского безумия и легитимация этой бесовщины.

Другие указывают на то, что "грехом" двойное гражданство становится не автоматически, а в приложении к профессии и позиции Брилёва.

Александр Плющев

Ну, основной посыл обличителей Брилёва вовсе не в том, что иметь второе гражданство — это само по себе плохо. А в том, что, работая на пропаганду "осаждённой крепости", как-то странно иметь паспорт и недвижимость у осаждающих. Если ты говоришь, пусть и другим слогом, "англичанка гадит", большие вопросы вызывает то, что ты, очевидно, связываешь своё настоящее и будущее с этой страной. Это ровно про крестик и трусы. И потом, мне кажется, зритель имеет право знать, чей паспорт в кармане человека, который рассказывает им государственную точку зрения России на новостную повестку.

Анна Наринская

Он вместе с представляемым им сми говорит, что Россия - сверхценность. Что эта сверхценность в кольце врагов и что в последнее время главный враг - это UK. И сам в этого врага (ха) переезжает и организует там будущее своих детей. Это типичное лицемерие

Кирилл Шулика

Мое отличие от Брилева в том, что у него две Родина, а у меня одна. Но две Родины не бывает. Учитывая наличие недвижимости в Британии, он уже определился. И вообще хорошо вещать об успехах России по всем фронтам, зная, что ты вечером улетишь в Лондон. Зато люди, которым ты повесил лапшу на уши, останутся.

Вот вам "а чо тут такого?".

Владислав Пастернак

Очень просто: священник должен быть верующим. Г-н Брилев занимается не информацией, а пропагандой совершенно определенной точки зрения, и поэтому не имеет морального права на иностранное гражданство. Такой человек обязан выбирать. Патриарх, проповедующий нестяжательство, не должен ездить на майбахе и летать на бизнес-джете.

Борец с курением не имеет права дымить, борец с ЛГБТ не имеет права сам быть геем; коммунист не имеет права вести частный бизнес; нацист с еврейскими корнями в сто раз хуже нациста-«истинного арийца».

Это очень хорошо, что Брилёв — гражданин Великобритании: это показывает истинную ценность нынешней официальной идеологии (нулевую).

Алексей Ковалев

Разумеется, нет ничего плохого во втором гражданстве или даже его полной смене. Я бы сказал, что вообще все эти паспорта, визы и прописки — костлявая лапа прошлого, тянущая прогресс назад. Но, к сожалению, всегда так выходит, что единственные, кому удаётся подняться над этими условностями — это сверхбогатое и сверхмогущественное меньшинство, транснациональная олигархия, к которой Брилёв очевидно принадлежит. А нищеброды вроде нас так и будут унизительно стоять в очередях в визовые центры со справками о доходах и получать издевательские отказы за «недостаточные доказательства связи с родиной». Но вы посмотрите на список «иностранных агентов»: там, например, такие организации, как Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", всякие местные экологи, ну и фонд Андрея Рылькова — ЕДИНСТВЕННАЯ в России организация, занимающаяся снижением вреда среди наркозависимых. То есть они буквально дежурят у аптек, где банчат тропикамидом, и вручают торчкам стерильные ватки и шприцы, чтобы они хотя бы свой гепатит не разносили. Я с ними ходил в рейды по московским окраинам, то ещё удовольствие, поверьте. И вот этих несчастных, вся вина которых в том, что они приняли от каких-то иностранцев реально жалкие копейки, ну пару тысяч долларов, ну максимум десять, больше просто в таких местах не дают — и вот их дико давят, душат штрафами, проверками и бюрократией. Хотя они получили ну допустим тыщ пять долларов от каких-нибудь «Врачей без границ» на принтер и бумагу для буклетов. Это стоимость сотни кирпичей от лондонского дома Брилёва. И от них никто не требует, чтобы они британскую королеву за это хвалили. А тут человек не просто грант взял — он буквально, <черт побери>, клятву на верность иностранному государству принёс! И королеве, и всем её наследникам, посмотрите текст этой клятвы. Наследникам, в том числе принцу Чарльзу, который Путина Гитлером называет. Вот это бесит, что хороших, честных, самоотверженных людей душат по беспределу, а этот лощёный мажор такой «а чётакова, ну гражданин и гражданин, домик купил на свои, какие вопросы». И всякая мразь у них на побегушках тут же бежит деланно удивляться — ах как же так, либералы травят, хотя эти же люди этим же ртом в другой выгодной для них ситуации будут говорить прямо противоположное. Но у этих людей своя мораль, поэтому стыдить их и укорять за ложь и двуличие бессмысленно, их кастовая этика на нас не распространяется.

Эль Мюрид

Здесь возникает любопытный диссонанс. С одной стороны, это, безусловно, частный вопрос и частное дело конкретного человека - гражданство и имущество, приобретенные законно, не могут служить причиной не то что гонений, а даже вопросов к нему. Кроме того, совершенно не секрет, что у другого маститого коллеги Брилёва - Познера - есть другое гражданство, у ряда других журналистов есть очень немалое имущество за рубежом. Однако именно Брилёв вызвал столь острую реакцию. В общем, с этой стороны странно, что вообще вопросы воникли. Вот если бы была доказана незаконность - тут другое дело. Пока этого, конечно, нет. А значит, и нет вообще никакой темы для обсуждения.

Но есть и другая сторона медали. Именно Брилёв и его коллеги, не покладая рук, создают медийное прикрытие путинского людоедского режима, который, в частности, формирует для населения образ осажденной и окруженной врагами крепости. И уж Британия в списке врагов и скрепошатателей - как бы не на первом месте. А вот в рамках создаваемой Брилёвым (и не только им) системы ценностей он со своим гражданством и имуществом как раз и является нарушителем и злостным уклонистом. Парадокс заключается в том, что люди, обвиняющие режим в его откровенном автократическом характере, обвиняют Брилёва как раз с автократических позиций. Люди, выступающие за свободу, обвиняют Брилёва в том, что он этой свободой воспользовался.

Татьяна Фельгенгауэр

Никто бы так не бесился из-за равнодушного признания Брилёвым иностранного подданства, если б он не продвигал и не защищал линию того самого путинского безумия.



Но ведь беда именно в том, что мы раз за разом сталкиваемся с теми, кому можно и кому нельзя. Брилёву можно быть подданым Великборитании и никто его не трогает. И пусть так будет со всеми остальными!



С людьми и организациями, которых травят, штрафуют и всячески мешают жить. С теми, кого называют "иностарнными агентами", имея ввиду, что они враги.



Пусть они так же спокойно себе живут, как и Сергей Брилёв! Это будет справедливо.



То есть, это не принцип "чтобы не было богатых", это принцип "чтобы не было бедных".

Владимир Милов

Брилев такой еще и издевается над оболваненными своей пропагандой зрителями: ха-ха, типа для сотрудника путинского пропагандистского ФГУП иметь гражданство страны НАТО это не незаконно. Сережа, это не незаконно, а это называется - подлость, <свинство> и лицемерие. Это даже хуже.

Кирилл Шулика

Некоторые либеральные журналисты уже дописались до того, что обличители Брилева выступают за закрытую страну, типа вот и Путин к тому ведет.

Нет, мы не за закрытую страну.

Мы, во-первых, против того, чтобы на государственном телевидении, которое живет на наши налоги были зарплаты, позволяющие покупать недвижимость в Лондоне и содержать ее. Бюджетник в России даже съездить в Лондон не может, если что. А эти не лечат, не учат, зато вполне могут купить квартиру в Лондоне.

Во-вторых, я просто чувствую себя человеком, которому нагадили под дверь. Люди, которые обличают НКО с иностранным финансированием, которые публично годами хлопают законам, из-за которых закрываются за иностранную копейку организации по борьбе с ВИЧ и диабетом, сами являются гражданами иностранных государств. Поэтому если у них будет диабет, они пойдут в английские НКО, которые не закроются и спокойно помогут уроженцу России. И на концерт они пойдут в Лондоне, на какой захотят, а я не пойду, потому что эти люди одобряют публично запреты концертов в России.

А самое интересно в-третьих... Когда они рассказывают о российско-британских отношениях, о деле Скрипалей, они помнят о том, что являются подданными Ее Величества?

Проблема тут в том, что Путину помогают делать страну закрытой граждане других государств, тех, от которых Россия закрывается.

Влияет ли второе гражданство Брилёва на то, как он освещает дело Скрипалей - вопрос, который послужил толчком для возникновения новых конспирологических теорий, тем более что телеведущий и сам счел нужным напомнить, что именно он задал Путину вопрос о Петрове и Боширове.

Serg Miker

Ну да. Набрался смелости, заглянул в список согласованных вопросов, и как спросил! А Путин совершенно случайно перед этим все узнал про петробоширова, но не мог найти повода об этом рассказать. Многие верят. ©

Пяр во время чумы

«Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».

Понимаете, о чем он говорит?

О налоговых и финансовых органах Великобритании.

А уж о том, что Брилёв Великобритании нужен вовсе не для доступа к гостайне, а для индикации нужной повестки в российском эфире, вы, думаю, и так понимаете

Александр Лучин

Комментировать у Брилева могут только друзья. Но если предположить, что предложение вывести в эфир Боширова и Петрова было продиктовано английской стороной, которая искала публичного ответа России, чтобы предоставить в ответ свои материалы расследования? И как у гражданина Великобритании с допуском в Кремль и Администрацию Президента, где по закону лиц с иностранным и двойным гражданством должны сопровождать?

Выяснилось, впрочем, что есть и другие места, куда Сергей Брилёв не мог получить доступа при наличии у него второго гражданства.

Антон Орех

Но есть нюанс. Брилев, имея другой паспорт, не мог входить в Общественные советы при МВД и Минобороны. Это прямо запрещено законом. И это действительно реальная претензия.

Политические взгляды

Сергей Брилёв подтвердил наличие у него гражданства Великобритании. И сказал, что для его работодателей это не новость.

Ну а для общественности, как бы новость, потому что этот субъект данного факта нигде не афишировал.

Недвижимость в Великобритании, кстати, тоже имеется.



А самое прекрасное - то, что Сергей Брилёв входит в общественный совет при Минобороны:

https://function.mil.ru/function/public_board/members..



И что он не может входить в этот совет, так как членами общественного совета не могут быть лица, которые не могут быть членами Общественной палаты.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_245578..



А члены общественной палаты не могут быть лицами с двойным гражданством.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52651/..



И ещё прекраснее то, что Брилёв утверждает, что не только его работодатели, но и ФМС была уведомлена о его двойном гражданстве.



Короче, вот такой он, телевизионный патриотизм - оды Путину, патриотическая работа в общественном совете при Минобороны, но гражданство двойное, недвижимость в Великобритании и законы России нарушаем-с.