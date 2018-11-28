Писатель Михаил Елизаров опроверг сообщение о своей госпитализации

В московский институт Склифосовского доставили не писателя Михаила Елизарова, а его полного тезку. Об этом пишет агентство "Москва", которое ранее сообщило, что лауреата "Русского букера" доставили в реанимацию после попытки суицида.

Елизарову 45 лет. В больнице заявили, что их пациенту – 46. Сам писатель в беседе с агентством "Москва" также предположил, что речь идет о его тезке.