Путин про Россию после его ухода: “Не спешите, я пока никуда не собираюсь”

Президент Владимир Путин рассказал о видении России после своего ухода из политики. Отвечая на вопрос “как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как Путин покинет политическую сцену в стране”, он заявил, что с этим вопросом торопиться не стоит.

“Куда вы так спешите, я пока никуда не собираюсь”, – заявил президент, отвечая на вопрос. После чего рассказал, что Россия – "уверенная и самодостаточная" страна, открытая для сотрудничества со своими партнёрами.

28 ноября Владимир Путин выступил на форуме “Россия зовёт” в Москве. После выступления он ответил на вопросы журналистов. Трансляцию ведёт телеканал "Россия-24".

В мае Путин вступил во второй подряд шестилетний президентский срок. Он продлится до 7 мая 2024 года.