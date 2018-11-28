Известный китайский фотограф пропал в Синьцзяне на западе страны

Известный китайский фотограф Лу Гуан пропал во время поездки в провинцию Синьцзян на западе страны. Его могли задержать китайские спецслужбы, заявила агентству Reuters жена фотографа.

Лу Гуан – трижды был лауреатом престижного международного конкурса World Press Photo. В столицу Синьцзяна – Урумчи – в конце октября его пригласила китайская сторона. Гуан должен был принять участь в нескольких культурных мероприятиях.

В последний раз фотограф выходил на связь 3 ноября. По словам его жены, Гуан отправился в Синьцзян самостоятельно, но на месте к нему присоединился его знакомый местный фотограф. Вместе с ним Гуан съездил в Кашгар, где проживают представители мусульманского меньшинства Синьцзяна – уйгуры. После этого оба фотографа пропали.

Проживающей в Нью-Йорке жене Лу Гуана удалось связаться с женой его знакомого, которая ей передала, что обоих мужчин арестовали правоохранительные органы. Однако в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что им ничего не известно о пропаже фотографа.

Синьцзян – находящийся на северо-западе Китая регион. Титульная нация провинции – исповедующие ислам уйгуры. В сентябре ООН опубликовал доклад, в котором Пекин обвиняется в создании "воспитательных лагерей", в которых держат представителей уйгурского меньшинства, обвиняемых в религиозном экстремизме. По словам представителей ООН, в Синьцзяне в лагеря можно попасть под любым предлогом, и сейчас там находится больше миллиона человек.