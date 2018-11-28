На месте убийства Бориса Немцова появилась скульптура "Крик"

На месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту появилась скульптура "Крик" - аллюзия на самую известную картину норвежского художника Эдварда Мунка с одноимённым названием.

Автор скульптуры, петербургский художник Константин Бенькович, рассказал на своей странице в Фейсбуке, что "прикрутил" скульптуру к мосту сам, потом простоял рядом с ней около часа, и за это время наблюдал только положительную реакцию прохожих.

"Мне кажется, что работа Мунка о боли и скорби очень удачно сюда вписалась", - подытожил Бенькович.

Политик Борис Немцов был застрелен рядом с Кремлём, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. С того дня на месте его убийства действует стихийный мемориал, который поддерживают волонтёры и оппозиционные активисты.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновным в исполнении убийства жителя Чечни Заура Дадаева, приговорив его к 20 годам лишения свободы. Признанные судом соучастники преступления - Анзор и Шадид Губашевы, а также Темирлан Эскерханов - получили 19, 16 и 14 лет заключения соответственно.

Заказчик убийства Немцова до сих пор не найден.