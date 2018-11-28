В среду, 28 ноября, в Грузии проходит второй тур президентских выборов. На пост претендуют два кандидата – представитель правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и Григорий Вашадзе, представляющий оппозиционное объединение "Сила в единстве". В первом туре выборов они набрали почти равное число голосов – около 38%. Для победы во втором туре голосования кандидат должен получить простое большинство голосов избирателей.

На протяжении всей предвыборной кампании противостоящие стороны обвиняли друг друга в стремлении дестабилизировать обстановку в угоду Москве.

Тон оппозиционным заявлениям утром в среду задал бывший президент Михаил Саакашвили. Он живет в Нидерландах после выдворения с Украины. По словам экс-президента, ход выборов показывает, что в Грузии "заканчивается эра правления российского олигарха, миллиардера Бидзины Иванишвили".

В свою очередь спикер парламента Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в искусственном нагнетании обстановки.

Наблюдатели сообщают, что активность избирателей во втором туре выше, чем во время первого раунда голосования 28 октября.

Предварительные итоги выборов станут известны около полуночи. Команды обоих кандидатов уже сообщили, что намерены провести в центре грузинской столицы "митинг победителей".