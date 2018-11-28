Сотни работников Балтзавода застряли на морозе из-за визита Медведева

В среду ранним утром сотни сотрудников Балтийского завода промерзли несколько часов на морозе из-за визита на предприятие премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает телеканал "Дождь". На представленной видеозаписи видно, как длинная колонна работников медленно двигается ко входу, где сотрудники ФСО тщательно досматривают каждого из них.

Представители завода подтвердили "Фонтанке", что заторы были связаны с повышенными мерами безопасности по случаю приезда главы правительства. Скопление очереди началось к семи утра. Согласно открытым источникам, температура воздуха в означенный период достигала минус семи градусов по Цельсию.

Сейчас в интернете распространяются аналогичные записи, подтверждающие инцидент возле Балтзавода.

Видеозапись от Youtube-канала "Moika 78"

По данным РИА Новости, Медведев должен был осмотреть на предприятии строительство атомных ледоколов нового поколения. Как сообщается, он прошел по сборочно-сварочному цеху и побеседовал с рабочими. Ему представили головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", который находится на стадии швартовых испытаний.

В настоящее время на Балтзаводе строится три ледокола мощностью 60 мегаватт: главный "Арктика", а также серийные "Сибирь" и "Урал".

Западные страны критикуют Россию за намерение усилить военное присутствие в Арктике, которое будет обеспечиваться в том числе увеличением флота ледоколов. Недавние крупнейшие за десятилетия учения НАТО охватывали в том числе Арктический регион. В апреле главнокомандующий вооруженными силами Норвегии адмирал Хокон Бруун-Ханссен заявил об увеличении норвежской военной активности в Заполярье.