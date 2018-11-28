WADA допустили в антидопинговую лабораторию в Москве

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили допуск в московскую антидопинговую лабораторию. Об этом на встрече с журналистами заявил министр спорта России Павел Колобков.

WADA сверит документы с имеющимися у них копиями в поисках подмены допинг-тестов, а также проанализирует пробы спортсменов. Доступ к этим данным был одним из требований для восстановления в правах Российского антидопингового агентства. По словам Колобкова, все процедуры проходят при согласовании со Следственным комитетом России.

В WADA информацию пока не прокомментировали.

Согласно независимому докладу WADA, во время олимпиады в Сочи в России действовала система по государственной поддержке допинга. РУСАДА было лишено аккредитации при Всемирном антидопинговом агентстве с ноября 2015 года. Такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российском спорте.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

Кремль признал провал российской антидопинговой системы, но участие чиновников и спецслужб в подмене проб власти отрицают.