В Крыму у проукраинской активистки изъяли технику из-за поста в соцсети

В Симферополе у активистки Украинского культурного Центра Галины Балабан были проведены обыски из-за публикации, которую российские правоохранительные органы посчитали "экстремистской". Речь идет о записи, размещенной в ее профиле в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает активист Центра Михаил Батрак в фейсбуке. Он не уточняет, о каком именно материале идет речь.

По словам Батрака, у Балабан изъяли всю технику и цифровые носители, в том числе мобильный телефон. Процедура проводилась без адвоката. Как утверждается, активистка осталась без средств связи.

В конце июня Балабан сделала в фейсбуке репост, в котором было поздравление с Днем украинского флага крымским татарам и другим жителям аннексированного Крыма. Автор поста Таня Ярошенко выражала надежду на возвращение полуострова во владение Украины. Сама Балабан тоже ранее заявляла об "оккупации" Крыма Россией.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. Российские власти называют аннексию "восстановлением исторической справедливости". После аннексии российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.