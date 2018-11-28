Врачами займется спецподразделение СКР. Поможет ли это пациентам?

В Следственном комитете России появилось спецподразделение по расследованию ятрогенных преступлений (этот термин означает действия медицинского работника, повлекшие смерть или причинение вреда здоровью пациента). В центральном аппарате в таком подразделении будет восемь следователей, отделения так же появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Хабаровске. Всего на расследование преступлений, совершенных врачами, переориентировано 28 следователей, соответствующий приказ был подписан 26 ноября.

По статистике Генпрокуратуры, за последние пять лет число уголовных дел в отношении врачей и медицинских работников возросло почти в шесть раз – с 311 в 2012 году до 1 791 в 2017 году. В 2015 году потерпевшими от ятрогенных преступлений стали 888 человек, в итоге 712 погибли, в том числе 317 детей.

Сами врачи резкое увеличение числа уголовных дел после 2015 года доктора связывают с указанием главы СКР Александра Бастрыкина усилить борьбу с врачебными ошибками.

О необходимости создания специализированного подразделения для расследования дел в отношении медицинских работников Бастрыкин сообщил в июне 2018 года на совещании по вопросу развития криминалистического центра СКР. Тогда же в ведомстве появилась совместная группа следователей и криминалистов, которая оказывает помощь в расследовании таких преступлений.

В июле 2018 года СКР предложил ввести в Уголовный кодекс РФ две новые "профильные" статьи: ст. 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)" и статьи 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи", изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности.

КОММЕНТАРИИ

Шансов на возбуждение уголовного дела будет не больше, чем сейчас

– Я думаю, что при нынешнем качестве следствия никакого улучшения расследований в медицинской сфере не будет, – считает адвокат Ирина Бирюкова из "Общественного вердикта". – Шансов на возбуждение уголовного дела будет не больше, чем сейчас. Если дело захотят возбудить, его возбудят и без специального подразделения. Если кому-то не надо, чтобы его возбуждали, то его и со спецподразделением не возбудят. Как будто создание спецподразделения заставит работать тех, кто не хочет этого делать или кому этого делать не дают. Вот по пыткам в полиции сделали такое спецподразделение, но реально оно не работает. Мне кажется, это просто пытаются раздуть штат и создать видимость работы и важность проблемы.

Семен Гальперин из "Лиги защиты врачей" говорит, что создание такого спецподразделения означает, что вместо того, чтобы восстанавливать разрушенную систему здравоохранения, будут искать и наказывать "стрелочников".

– Уже на всех уровнях оптимизация медицины признана провальной затеей и, по идее, за это кто-то должен нести ответственность. Но руководство трогать не будут, отыграются на низовом звене, – говорит Гальперин. – В целом это плохой знак, ведь если создано спецподразделение, то ему нужно найти работу. А значит количество уголовных дел, возбужденных против врачей, будет лишь расти. Но на врачах они не остановятся – следующими будут учителя, уже пошел вал публикаций про плохих педагогов. Это госзаказ, но мне кажется, стоит за этим не СКР и Бастрыкин, а те, кто повыше.

Количество жалоб на действия врачей в стране выросло в разы, медицинское сообщество отказывается признавать любые нарушения

– Создание специализированного подразделения в недрах СКР свидетельствует о гиперчувствительности врачебной темы для Александра Бастрыкина, – говорит Булат Мухамеджанов из правозащитной организации "Зона права". – С 2016 года Бастрыкин последовательно активизировал работу своего ведомства по ятрогенным преступлениям, выступая на стороне пострадавших пациентов. С другой стороны было мощное медицинское лобби. В феврале 2018 года камнем преткновения стало дело московского врача Елены Мисюриной, где позицию медиков поддержала Генеральная прокуратура. Количество жалоб на действия врачей в стране выросло в разы, медицинское сообщество отказывается признавать любые нарушения и уже вступает в публичную полемику со Следственным комитетом по конкретным делам. Позиция "Зоны права", которая только за последние два года взыскало в пользу пострадавших пациентов свыше 10 миллионов рублей компенсации, – любое подозрение пациентов и их родственников (в случае их гибели) должны быть проверены следственным путем. Должна быть проведена судмедэкспертиза, которая и даст ответы на интересующие вопросы. От ошибок не застрахован никто, в том числе и врачи. Если медработник виноват, то ему должно быть запрещено заниматься врачебной деятельностью, а больница должна выплатить пострадавшему справедливую денежную компенсацию.