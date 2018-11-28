В Белоруссии казнили второго "чёрного риелтора"

В Белоруссии казнили Игоря Гершанкова, одного из четырёх фигурантов дела "чёрных риелторов". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родственников осуждённого.

В Могилёвском областном суде подтвердили, что смертный приговор привели в исполнение, но точной даты не назвали. По словам матери Гершанкова, в последний месяц ей перестали приходить письма от сына.

Во вторник стало известно о расстреле другого осуждённого по делу – Семёна Бережного.

Исполнение приговоров в Белоруссии осудил Европейский союз. "Твёрдо и недвусмысленного осуждаем высшую меру наказания при любых обстоятельствах. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право человека на жизнь и представляет собой жестокое, бесчеловечное и унизительное наказание", – говорится в заявлении представительства ЕС в Минске.

В Могилевской области с 2009 по 2015 год пропали шесть человек. Их тела позже находили в безымянных могилах на сельских кладбищах. Убийцами оказались Игорь Гершанков и Семён Бережной, которых в СМИ прозвали "чёрными риелторами". Они уговаривали людей продавать или разменять жилье, после чего убивали хозяев.

Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах, похищениях, мошенничестве и других преступлениях.

Белоруссия – единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где до сих пор применяется смертная казнь. По белорусским законам, родственникам не сообщается о гибели осуждённого до его расстрела. Семья также не может претендовать на возвращение тела родственника, а место его захоронения не разглашается. Исполнение смертной казни в Белоруссии осуждают международные правозащитные организации, ЕС и США. Однако президент страны Александр Лукашенко неоднократно выступал за сохранение высшей меры наказания.