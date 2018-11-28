Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проекте "Умное голосование". По словам Навального, целью проекта является лишение партии "Единая Россия" голосов на региональных выборах, включая выборы в Мосгордуму и выборы губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году.

Навальный предлагает противникам "Единой России" голосовать за оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального.

"Мы понимаем, как этому начёт противодействовать Кремль. Мы понимаем уязвимые стороны, но это — лучший из возможных вариантов", — пишет Навальный.

Навальный отмечает, что чаще всего на выборах кандидаты от "Единой России" получают меньше половины голосов избирателей, но побеждают, используя разрозненность политических сил. Голоса не голосующих за эту партию распределяются между другими кандидатами. В результате представители оппозиции проигрывают.