Экзит-поллы: президентом Грузии впервые станет женщина

По результатам экзит-поллов, бывший министр иностранных дел Грузии и экс-посол Франции в Тбилиси Саломе Зурабишвили лидирует по итогам второго тура президентских выборов, прошедших в среду.

Социологи отмечают, что Зурабишвили набирает 58 процентов голосов избирателей, опережая кандидата от объединенной оппозиции Григола Вашадзе.

Предварительные официальные итоги выборов будут объявлены в четверг, 29 ноября.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции в 1952 году в семье грузинских эмигрантов. Долгие годы она занимала ответственные посты в МИД Франции. Она отказалась от Французского гражданства накануне президентских выборов, чтобы получить право в них участвовать. Главные пунктами ее программы были вступление Грузии в НАТО и мирное объединение страны.