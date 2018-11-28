Президент Чили разрешил гражданам менять пол и имя в документах

Граждане Чили старше 14 лет получили право менять своё имя и пол в документах. Соответствующий закон подписал президент страны Себастьян Пиньера, сообщает Reuters.

В сентябре 2018 года законопроект одобрил чилийский парламент.

Согласно закону, теперь совершеннолетним гражданам для смены пола и имени в паспорте достаточно подать заявление. Чилийцы в возрасте от 14 до 18 лет должны обратиться в суд вместе с родителями или опекунами.

"Я знаю, что по этому вопросу есть разные мнения, но я твердо убежден, что мы сделали шаг в правильном направлении", - заявил Пиньера на церемонии подписания закона.

Новый закон определяет гендерную идентичность как личное убеждение, независимо от пола, имени или физического состояния. Reuters отмечает, что в Чили нет официальной статистики по количеству трансгендеров в стране.

Впервые законопроект был впервые представлен президентом Мишель Бачелет несколько лет назад. Однако тогда документ столкнулся с сопротивлением консервативных и религиозных групп.