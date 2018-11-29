На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили

Победу на президентских выборах в Грузии одержала Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии страны. По результатам подсчета почти 100 процентов бюллетеней во втором туре выборов за Зурабишвили отдали свои голоса 59 с половиной процентов избирателей. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набрал более 40 процентов голосов.



Предварительная явка на состоявшемся в среду втором туре выборов президента Грузии составила 56 процентов, без учета проголосовавших за границей граждан страны. Зурабишвили, по данным ЦИК, выиграла выборы почти во всех крупных городах Грузии, в том числе во всех десяти округах Тбилиси, а также в Кутаиси, Поти, Батуми, Зугдиди и Гори.

И Зурабишвили, и Вашадзе ранее руководили министерством иностранных дел Грузии. Саломе Зурабишвили поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Главные пунктами её предвыборной программы были вступление Грузии в НАТО и мирное объединение страны. Григола Вашадзе выдвинула оппозиционная коалиция во главе с "Единым национальным движением" бывшего президента Михаила Саакашвили.

В первом туре, состоявшемся месяц назад, также победила Зурабишвили. Оппозиция тогда обвинила власти в попытке фальсификации итогов голосования, а Михаил Саакашвили пригрозил, что в этом случае в Грузии "поднимется цунами народного гнева".

Президент в Грузии избирается на шесть лет. Это были последние прямые выборы главы грузинского государства.