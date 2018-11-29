За "Грузинской мечтой". Оппозиция проиграла президентские выборы

Бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", значительно опережает своего соперника от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" Григол Вашадзе по результатам второго тура президентских выборов. Согласно официальным предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после подсчёта почти ста процентов бюллетеней, у Зурабишвили почти 60% голосов, тогда как оппозиционному кандидату Григолу Вашадзе выразили поддержку около 40% избирателей. Уже объявлено, что инаугурация нового президента страны состоится 16 декабря.

Столь явное преимущество кандидата от "партии власти" стало неожиданным. После первого тура голосования 28 октября, когда Зурабишвили лишь ненамного опередила Вашадзе (38,6% против 37,8% голосов), все опросы общественного мнения подтверждали: конкуренты продолжают идти почти вровень. Компания Gallup International, нанятая правящей партией, за неделю до выборов предрекала победу Саломе Зурабишвили над Григолом Вашадзе с соотношением 52%-48%. А Edison Research, проводившая исследования общественного мнения по соглашению с оппозиционной телекомпанией "Рустави-2", выдала то же процентное соотношение (52%-48%) – но в пользу оппозиционного кандидата.

Впрочем, обе авторитетные американские компании постоянно подчёркивали: значительная часть избирателей отказываются отвечать на вопросы социологов и либо не определились с выбором, либо решили сохранить его в секрете от всех даже в условиях анонимности опроса. Судя по всему, именно эта категория граждан и оказалась "избирателем" Саломе Зурабишвили.

Кроме того, явка во втором туре была существенно выше, чем в первом: свою роль сыграл административный ресурс, активная вовлечённость правительства и местных органов власти, агрессивная пропаганда "против возвращения преступного режима Саакашвили", а также, щедрые обещания председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили списать всю банковскую задолженность малообеспеченным слоям населения.

Григол Вашадзе, по сути, признал поражение сразу после того, как Edison Research, почти точно предсказавшая исход первого тура на основе Exit Polls, на этот раз опубликовала нерадостные для него данные сразу после закрытия избирательных участков 28 ноября: 55%-45% в пользу Зурабишвили. Впрочем, оппозиционный кандидат не стал поздравлять победителя выборов. А неформальный лидер оппозиционного объединения, экс-президент страны Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения из Украины, в ходе прямого включения на "Рустави-2" обвинил власти в "тотальной фальсификации". Он также призвал граждан страны к "общенациональному неповиновению для освобождения страны от неграмотного, примитивного, жадного российского олигарха Иванишвили".

Возможно его призывы к сотням тысяч сторонников"выйти на улицу и защитить голоса от фальсификации" могли возыметь действие в случае, если бы разрыв между конкурентами был столь же микроскоппическим, как и по результатам первого тура. Однако "переломила ситуацию" Edison Research, которой оппозиция полностью доверяла на протяжении всей предвыборной кампании, – своими данными Exit Polls об огромном (десятипроцентном) преимуществе проправительственного кандидата.

Международные наблюдатели пока не публиковали предварительное заключение о соответствии выборов грузинскому законодательству и международным нормам. Помощник действующего президента Грузии Пикрия Чихрадзе, отметив в беседе с Радио Свобода "конкурентность" выборов, всё же заметила, что следует дождаться оценки международных миссий, поскольку "весь день поступали данные о нарушениях".

Оппозиционные лидеры, также как и представители местных НКО, действительно сообщали о многочисленных нарушениях при голосовании. Но, судя по всему, эти нарушения, даже в случае их признания властями и аннулирования итогов на некоторых избирательных участках, не могут изменить окончательный итог: пятым президентом Грузии избрана 66 летняя Саломе Зурабишвили – потомок грузинских эмигрантов, в прошлом кадровый сотрудник МИД Франции, лишь недавно отказавшаяся от французского гражданства.

В своём заявлении избранный президент поблагодарила граждан за активность и обещала вести диалог с той частью общества, которая выступила против её кандидатуры. Основным приоритетом она называет вступление в НАТО и мирное объединение страны.

На прошедших президентских выборах "власти получили серьёзное предупреждение от общества"

Итоги выборов с одной стороны подтвердили, что у властей всё ещё есть значительный ресурс для мобилизации сторонников и влияния на общественное мнение даже несмотря на широкий спектр оппозиционных СМИ, действующих в стране. Но с другой – этого может оказаться недостаточно для успеха на парламентских выборах 2020 года, когда будет реально решаться вопрос о власти в парламентской республике. Это были последние прямые выборы главы грузинского государства.

Председатель "Центра глобальных исследований" Нана Девдариани отметила в беседе с Радио Свобода, что на прошедших президентских выборах "власти получили серьёзное предупреждение от общества". "Грузинская мечта" во втором туре победила только благодаря тем избирателям, кто не принял участие в первом туре, выразив тем самым недовольство правительством, но пришёл и проголосовал во втором лишь с целью не допустить возвращения экс-президента Михаила Саакашвили и его команды", – считает она.

Президентская кампания 2018 года "продемонстрировала слабость автократического режима, насаждённого в стране миллиардером"

Но с её мнением согласны далеко не все: "Грузинская мечта" уже показала всё, на что она способна", – заявил Радио Свобода основатель "Республиканской партии" Леван Бердзенишвили, поддержавший на выборах оппозиционного кандидата. Назвав победу правящей партии "пирровой", Бердзенишвили выразил уверенность, что два года спустя партия миллиардера Бидзины Иванишвили наверняка проиграет оппозиционным силам, поскольку президентская кампания 2018 года "продемонстрировала слабость автократического режима, насаждённого в стране миллиардером". При этом оппозиция, по его мнению, наоборот, со временем будет лишь усиливаться и наращивать свой электоральный "капитал".

Действительно, никогда раньше за оппозиционного кандидата или оппозиционную партию не голосовало столько избирателей: исключение составили лишь парламентские выборы 2012 года, когда в Грузии сменилась власть.