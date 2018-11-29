Министр обороны США: "России сейчас нельзя доверять"

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что России "в настоящее время нельзя доверять" - поскольку она "не держит слово", нарушая заключённые ею же самой ранее договорённости.

Отвечая на вопрос об оценке инцидента в Керченском проливе, в результате которого Россия захватила три украинских военных корабля и 24-х моряков, Мэттис назвал его вопиющим нарушением международного права. Он указал на существование договора между Россией и Украиной, который, по его мнению, был в данном случае нарушен российской стороной. Мэттис также солидаризировался с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который от имени Североатлантического союза ранее призвал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли.

Представители украинской диаспоры в США в среду призвали президента Дональда Трампа отказаться от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" 1 декабря. Трамп ранее не исключил отмены встречи. В Кремле заявляют, что подготовка к ней по-прежнему идёт. Агентство Reuters со ссылкой на документы Кремля в четверг сообщило, что встреча намечена на 17.30 московского времени (в Аргентине, где пройдет саммит, это будет утро) 1 декабря.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на два месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.