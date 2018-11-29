Сенат США критикует администрацию за мягкость к Саудовской Аравии

Сенаторы США подвергли в среду критике позицию администрации Дональда Трампа по вопросу об отношениях с Саудовской Аравией – после убийства журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в прошлом месяцев.

На слушаниях в Сенате выступили ведущие представители администрации – госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Они настаивали на важности партнёрства США и Саудовской Аравии, в частности для стабильности Ближнего Востока и противодействия Ирану, и утверждали, что у разведывательного сообщества Соединённых Штатов нет прямых доказательств причастности саудовского кронпринца Мохаммеда к организации убийства Хашогги.

Многих членов Сената – не только демократов, но и республиканцев – их слова не убедили. Сенаторы также были разочарованы тем, что в слушаниях не участвовала руководитель ЦРУ Джина Хаспел.

В результате Сенат большинством голосов поддержал проект резолюции, требующей от администрации США прекратить поддержку Саудовской Аравии и её союзников в Йемене, где они совместно с правительственными войсками воюют против проиранской вооружённой группировки хуситов. Сенаторы указывают на большое число жертв среди мирного населения, в том числе вследствие бомбёжек. Ожидается, что окончательный вариант этого документа будет принят в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о важности связей с Эр-Риядом и о том, что убийство Хашогги не станет поводом для разрыва отношений.