Украина попросит Турцию закрыть пролив Босфор для кораблей России

Украина обратится к властям Турции с просьбой закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей - заявил в четверг командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Запрос связан с захватом Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе - в Киеве считают его актом агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью германской газете Bild заявил, что Украина призывает страны НАТО направить боевые корабли в Азовское море. По словам Порошенко, цель действий России - вслед за Крымом и Донбассом попытаться оторвать от Украины ещё один кусок территории. "Единственный язык, который понимает Путин - это солидарность Западного мира" - сказал Порошенко.

Правовой режим проливов Босфор и Дарданеллы, соединяющих Чёрное и Средиземное моря, регулируется конвенцией Монтрё.

В ней указано, что Турция обязана пропускать через проливы военные корабли черноморских государств. Российские корабли Черноморского флота, участвующие в кампании в Сирии, неоднократно в последнее время проходили через проливы.

При этом для военных кораблей нечерноморских держав (то есть всех стран НАТО, кроме Турции, Болгарии и Румынии) введены существенные ограничения для прохода проливов. Общий тоннаж этих кораблей не должен превышать 30 тысяч тонн (то есть в проливы, например, согласно конвенции не может зайти американский авианосец типа "Нимиц"), а находиться в акватории Чёрного моря они могут не более 21 дня.

В конвенции указано, что Турция имеет право закрывать проливы для судов любой воюющей державы во время войны. Официально объявленной войны с участием России сейчас нет.

Кроме того, Турция может закрыть проливы, если посчитает, что ей самой угрожает агрессия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг заявил, что Турция может сыграть роль посредника между Киевом и Москвой в связи с последним инцидентом. В среду Эрдоган говорил по телефону как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным. Он заявил, что обсудит обострение ситуации в Керченском проливе с Путиным в Аргентине, где оба лидера примут участие в саммите "Большой двадцатки".