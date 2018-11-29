Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Меркель призвала Россию не блокировать доступ к портам Украины

Смотреть комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, которые пройдут во время саммита "Большой двадцатки" в Аргентине в ближайшие дни, поднимет вопрос о ситуации в Керченском проливе и Азовском море - после захвата Россией трех военных кораблей Украины и их экипажа.

Выступая в четверг в Берлине на германо-украинском форуме, Меркель подчеркнула важность санкций, введенных странами ЕС против России. По её словам, санкции введены не ради санкций, а с целью подчеркнуть недопустимость нарушения международного права. Она упомянула, что Россия нарушает его по отношению не только к Украине, но и к другим своим соседям. О возможности ввести против России новые санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе Меркель не упомянула.

Канцлер Германии заявила, что Россия должна обеспечить свободный доступ к украинскому порту Мариуполь на Азовском море. Министр транспорта Украины Владимир Омелян заявил, что после столкновения в Керченском проливе 25 ноября Россия блокирует доступ в Азовское море по меньшей мере 18 судов. По его словам, порты Мариуполь и Бердянск оказались фактически в российской морской блокаде. В Москве это отрицают.

Президент США Дональд Трамп в среду высказался за то, чтобы Германия и конкретно Меркель, а также Франция приняли участие в разрешении кризиса. Трамп ранее подверг действия России критике, сказав, что ему "не нравится эта агрессия".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG