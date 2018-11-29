Нарышкин предложил правительству поддержать рэперов грантами

Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил министерству культуры поддерживать рэп-исполнителей грантами. Об этом он заявил в четверг на заседании оргкомитета в Москве.

Выступивший на мероприятии представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами. Он отметил, что рэп-исполнители являются носителями особого языка и пользуются большой популярностью у молодежи. Власть не должна общаться с представителями этой субкультуры исключительно на языке запретов, считает Швыдкой.

В последнее время в России под давлением правоохранительных органов и общественных организаций отменяются выступления популярных среди молодёжи музыкантов. Так были отменены выступления рэперов Хаски и Элджея, групп "Френдзона" и IC3PEAK. Обычно это мотивируется защитой от "экстремизма" или "пропаганды наркотиков".

В Екатеринбурге сотрудники управления по борьбе с экстремизмом (Центра "Э") провели беседу с группой IC3PEAK перед их концертом, который должен состояться вечером 29 ноября. Ранее в Перми полицейские и сотрудники ФСБ трижды сорвали концерт группы, угрожая посетителям административной ответственностью и требуя музыкантов срочно уехать из города. Угрозы также поступали владельцам площадок в Казани и Нижнем Новгороде. В Новосибирске после таких "переговоров" отменили концерт, назначенный на 1 декабря.