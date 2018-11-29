ЮНЕСКО включила регги в список культурного наследия человечества

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила музыку регги в список нематериального культурного наследия человечества.

В организации отметили, что регги внёс существенный "вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности".

С предложением включить регги в список наследия ЮНЕСКО выступила министр культуры Ямайки Оливия Гранж.

Регги произошёл на Ямайке в 60-х годах XX века. В основном эту музыку играла молодёжь из бедных кварталов. По сути жанр был переработкой американского блюза на местный лад. Песни регги содержали призывы вернуться к корням и сопротивляться системе. В современном мире жанр ассоциируется в первую очередь с борьбой за "легалайз". Наиболее известный представитель музыки регги - Боб Марли, ямайский музыкант, умерший в 1981 году.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО содержит около 500 пунктов. От России в него входят устное творчество староверов Бурятии и Забайкалья, а также якутский героический эпос "Олонхо".