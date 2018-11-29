Россия разместила в Крыму уже четвёртый дивизион С-400

Россия развернула на границе аннексированного Крыма и Херсонской области Украины четвёртый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400. Российские информационные агентства сообщают, что расчёты противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство в Джанкое, который находится примерно в 30 километрах от границы.

Также сегодня стало известно, что Россия планирует разместить в Севастополе систему предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М". Источник Интерфакса утверждает, что она заменит старую радиолокационную станцию "Днепр".

В минувший вторник российские каналы опубликовали видео с переброской противокорабельных береговых комплексов "Бал" в Крыму. Сообщалось, что они движутся по трассе Севастополь – Керчь. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод. Украинские военные назвали переброску "демонстрацией фейковой силы".

Сообщения об усилении российского военного присутствия на аннексированном полуострове поступают на фоне обострения ситуации вокруг захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Президент Украины Пётр Порошенко ввел в ряде областей страны военное положение. Владимир Путин обвинил украинские власти в провокации.

В Киеве усиление российского военного присутствия в Крыму после его аннексии в 2014 году неоднократно называли актом агрессии. Страны Запада полагают, что, стягивая к границам новые подразделения и проводя регулярные учения, Россия готовится к большой войне.