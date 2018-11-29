Стоимость нефти Brent опускалась ниже 58 долларов за баррель

Утром по московскому времени стоимость нефти Brent впервые с 25 октября 2017 года опускалась ниже 58 долларов за баррель. В настоящее время она балансирует возле указанной отметки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена в районе 60 долларов за баррель. По его словам, расходная часть российского бюджета формируется с учетом отметки в 40 долларов.

Цены на нефть стремительно снижаются с первой половины октября. Еще в начале прошлого месяца цена Brent поднималась выше 82 долларов за баррель. Менее чем за два месяца она уменьшилась примерно на треть. Нынешний обвал стал самым резким за три года. В месячном выражении цена на нефть не падала так резко с 2014 года, когда она достигала рекордно низких значений.

За последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Резкую перемену настроений на рынке вызвала информация об увеличении роста добычи – прежде всего американского сланца – на фоне прогнозов о снижении мирового спроса. При этом выяснилось, что потенциальные потери от запрета на экспорт из Ирана будут полностью перекрыты благодаря росту производства саудовской, российской и американской нефти.

В начале декабря в Вене запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. На нем ожидается решение о сокращении добычи в целях сдерживания падения стоимости энергоресурса. Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК заявили о готовности сохранить добычу на уровне 2016 года, что фактически означает уменьшение.