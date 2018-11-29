СБУ опубликовала переговоры лётчиков РФ, стрелявших по кораблям

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, как утверждается, переговоров российских военных лётчиков, стрелявших 25 ноября по украинским военным кораблям в Керченском проливе.

Как заявил представитель СБУ, запись доказывает, что российские самолёты и вертолёты целенаправленно выпустили по украинским кораблям по меньшей мере 4 ракеты.

На записи предположительно пилоты российского самолета Су-30 и вертолётов Ка-52 говорят с диспетчерами о том, что они "отработали" по кораблям и использовали для этого "карандаши" - имеются в виду ракеты. 2 ракеты были выпущены с самолёта и еще 2 - с вертолёта.

В результате обстрела кораблей были ранены по меньшей мере трое украинских военнослужащих. Корабли вскоре после этого были захвачены российскими пограничниками.

Троих граждан Украины, раненых при захвате украинских кораблей в Керченском проливе, в четверг выписали из больницы в Керчи и переведут в следственный изолятор Симферополя. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российского омбудсмена в аннексированном Крыму Людмилу Лубину.

Речь идет об одном офицере Службы безопасности Украины и двух моряках. Подконтрольный России суд арестовал их еще два дня назад. Таким образом, сейчас под арест помещены все 24 человека, находившиеся на украинских боевых катерах и буксире. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

Киев требует от Москвы незамедлительно освободить захваченных моряков и корабли. Украина обвиняет Россию в агрессии, на части территории страны введено военное положение.