У обвиняемого в педофилии Дмитриева не нашли сексуальных отклонений

Сексолого-психиатрическая экспертиза в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвинённого в сексуальном насилии над приёмной дочерью, не выявила у него никаких отклонений. Экспертиза проводилась в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга.

Ранее к таким же выводам пришли специалисты Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Они признали Дмитриева вменяемым и не обнаружили у него психологических, психических или сексуальных отклонений.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что рассмотрение уголовного дела правозащитника продолжится в городском суде Петрозаводска 18 декабря.

Главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал", историка Юрия Дмитриева задержали 27 июня, спустя три месяца после того, как суд оправдал его по другому уголовному делу – об изготовлении детской порнографии. Позже Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в октябре два дела были объединены в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнажённую приёмную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов, а с 2012 по 2016 год совершал над ней насильственные действия сексуального характера.

Правозащитник вину не признаёт. В "Мемориале" считают уголовные дела в отношении него политическим преследованием. В защиту Дмитриева выступали деятели культуры, правозащитные организации, оппозиционные политики, а также Союз журналистов Карелии.

Юрий Дмитриев занимался поиском захоронений жертв политических репрессий и сталинского террора. Он известен как один из открывателей крупнейшего места таких захоронений в Карелии в урочище Сандармох.