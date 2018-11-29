Бывший юрист Трампа признался в ложных показаниях Конгрессу

Бывший юрист президента США Майкл Коэн признал, что ввёл в заблуждение Конгресс во время дачи показаний по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщают американские СМИ.

В частности, сегодня в федеральном суде Манхэттена Коэн признался в предоставлении в 2017 году недостоверных сведений по поводу планов строительства Trump Tower в Москве. Юрист утверждал, что он прекратил заниматься сделкой от лица Трампа в январе 2016 года. Теперь он признался, что продолжал обсуждение строительства с россиянами до июня 2016 года. В июле 2016 года Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты.

Трамп отверг заявления Коэна.

В августе стало известно, что Коэн признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Трампа. Юрист также заявлял, что Трамп во время предвыборной кампании лично одобрил встречу его команды с российскими представителями, которые якобы пообещали компромат на его соперницу Хиллари Клинтон.

Тогда же газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в январе 2016 года Коэн якобы направил электронное письмо пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. По информации издания, юрист написал, что строительство Trump Tower приостановилось и попросил Пескова организовать встречу с человеком, который бы помог дать ход проекту. Однако ответа Коэн не получил. А сам проект строительства через некоторое время заморозили.

Помимо прочего The New York Times сообщила, что Коэн написал письмо по рекомендации выходца из СССР бизнесмена Феликса Сатера, который якобы хотел участвовать в сделке. По информации журналистов, Сатер утверждал, что необходимо получить разрешение на строительство у российских властей. "Я подключу Путина, и так мы поможем Дональду стать президентом", — цитировала письмо Сатера Коэну газета.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.