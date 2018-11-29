Порошенко пообещал ввести "ограничения" против россиян

Президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести "ограничения" для российских граждан в условиях текущего военного положения. Об этом он написал в фейсбуке, добавив, что такие меры оправданны.

В то же время он заверил, что ограничения не будут распространяться на граждан Украины. Их конституционные права, передвижение за границу, денежные операции и потребительская активность не пострадают, пояснил глава государства.

На фоне заявления президента Госпогранслужба Украины сегодня объявила о закрытии въезда в аннексированный Россией Крым для всех иностранных граждан. Теперь попасть на полуостров можно будет только по украинским документам. Об этом говорится на сайте ведомства.

Несколькими днями ранее Россия обстреляла и захватила три украинских катера вместе с 23 моряками, ранив как минимум троих из них. Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против Москвы и рекомендовал НАТО направить корабли в Азовское море. По его словам, из-за действий российских властей свободно передвигаться в указанном районе не могут не только украинские, но и немецкие суда.

Накануне в ряде областей Украины, граничащих с Россией, было официально введено военное положение.