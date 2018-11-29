Вице-спикер Госдумы вместо встречи с избирателями оказался в Майами

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, во время "региональной недели", когда депутаты должны встречаться с избирателями, оказался в Майами.

Лебедев сам выложил фотографии из США на своей странице в Фейсбуке, подписав их "Майами, можно только влюбиться" и отметив, что находится "в чудесном настроении". Судя по фотографиям, он катается на катере под американским флагом.

В комментариях под постом отметился заместитель председателя Госдумы, член партии "Единая Россия" Сергей Неверов, который напомнил Лебедеву о том, что как раз в этот момент у депутатов проходит "региональная неделя". "Майами – это не наш регион, – написал Неверов, – это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее".

На это Лебедев ответил, что "Майами, как избирательный округ, прикреплён к одному из округов депутатов фракции ЛДПР", добавив, что "грех этого не знать". Неверов, который находится под санкциями США, на это не ответил.

По закону депутаты Госдумы должны поддерживать связь с избирателями той территории России, от которой депутат избрался. Поддержание связи с голосовавшими за рубежом в законе не упоминается.

Игорь Лебедев избрался в Госдуму по общефедеральной части списка, в которой шёл вторым номером вслед за своим отцом.

На выборах в Госдуму 2016 года в Майами действительно был открыт пункт для голосования: он относился к избирательному участку в Вашингтоне, а результаты по этому участку были приписаны к итогам голосования в Тушинском избирательном округе Москвы.

Кандидат-одномандатник от ЛДПР в Тушине проиграл, а сама партия набрала там 12,43% голосов.