Избранный президент Грузии обвинила Россию в похищении людей

Избранный грузинский президент Саломе Зурабишвили усомнилась в возможности сотрудничать с Россией из-за ее действий против Грузии и Украины. Об этом она заявила в интервью Би-би-си.

Зурабишвили обвинила Россию в постепенном продвижении вглубь территории Грузии и похищении ее граждан на "линии оккупации". Так она называет границу с непризнанной республикой Южная Осетия. Политик подчеркнула, что ее страна занимает проевропейскую позицию и последует за Европой в случае, если та пожелает начать диалог с Москвой.

Ранее власти Грузии неоднократно обвиняли Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией. Москва признает ее независимым государством и держит на территории этого региона военную базу численностью 4 тысячи человек. Помимо России, государственный суверенитет Южной Осетией поддерживают лишь пять государств. Как и Абхазия, Южная Осетия откололась от Грузии в 2008 году после военного конфликта с участием российских войск. Тбилиси и страны Запада рассматривают поведение Москвы в регионе как агрессию и оккупацию. Россия считает свои действия миротворческой операцией.

На президентских выборах Зурабившили опередила своего соперника Григола Вашадзе почти на 20 процентов голосов. Она заявила, что её победа на выборах стала "победой Европы", отметив, помимо прочего, что она стала первой женщиной – главой грузинского государства.

Вашадзе, поддержанный сторонниками бывшего президента Михаила Саакашвили, не признал итоги выборов. Он обвинил власти в давлении на избирателей и в фальсификациях. По его словам, "Грузинская мечта" вступила в сговор с преступным миром ради победы. Сторонники оппозиционного кандидата намерены вечером в четверг провести в Тбилиси митинг.