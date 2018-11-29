В десяти областях Украины отменены выборы из-за военного положения

Центральная избирательная комиссия Украины 29 ноября решила отменить выборы в 10 областях, в которых было введено военное положение. Об этом сообщает Укринформ.

Накануне, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в указанных регионах, граничащих с Россией, а также внутренних водах Чёрного и Азовского морей. Согласно документу, военное положение действует с 26 ноября по 26 декабря 2018 года. Выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года.

Необходимость ввести военное положение президент обосновал задержанием Россией украинских военных кораблей и моряков в Чёрном море. В Киеве называют это актом агрессии. Вооружённые силы страны были приведены в состояние полной боевой готовности.

В воскресенье, 25 ноября российские пограничники захватили в Чёрном море и отправили в аннексированный Крым три украинских военных корабля с 24 украинскими моряками. Все они были арестованы российским судом на два месяца. Трое моряков были ранены при обстреле украинских катеров, который вели российские военные.