Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине из-за Украины

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. Об этом глава Белого дома написал в твиттере. Причиной такого шага американский лидер назвал инцидент с захватом российскими пограничниками кораблей военно-морских сил Украины и нежеланием Москвы отпустить арестованных моряков. Президент США добавил, что ​ожидает встречи с российским президентом, как только ситуация будет урегулирована.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае подтверждения отмены встречи у Путина будет "пара дополнительных часов для встреч на полях саммита", сообщает агентство РИА Новости. Песков уточнил, что официального сообщения об отмене встречи в Кремле пока не получили.

Представители украинской диаспоры в США в среду призвали Трампа отказаться от встречи с Путиным на саммите “Большой двадцатки”, который пройдет в Аргентине 1 декабря. Изначально Трамп не исключал отмены встречи. В Кремле сегодня заявили, что подготовка к ней по-прежнему идёт. Агентство Reuters со ссылкой на документы Кремля в четверг сообщало, что встреча должна была состояться 1 декабря в 17.30 по московскому времени и продлиться в течение двух часов.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. В последний раз лидеры коротко побеседовали в этом месяце в Париже, где проходило мероприятие в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Сегодня стало известно о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал инцидент в Керченском проливе как вопиющее нарушение международного права со стороны России.