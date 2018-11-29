Глава МИД Словакии объявил об отставке из-за пакта ООН по мигрантам

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о своей отставке. Об этом сообщает Reuters. По словам Лайчака, он решил покинуть пост из-за нежелания парламента страны присоединиться к миграционному пакту ООН. О своем решении словацкий парламент заявил в четверг, 29 ноября.

Лайчак был председателем Генеральной ассамблеи ООН, на которой был принят пакт о мигрантах. Тогда министр не исключил возможность своей отставки в случае, если Братислава не поддержит документ.

В ближайшее время Лайчак встретится с премьер-министром и президентом Словакии. После этого последует официальное объявление об уходе министра с поста.

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Документ содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, он предлагает выдавать беженцам документы, в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. В июле примеру США последовала Венгрия. Австрия, Австралия, Чехия, Израиль и Польша. Власти Швейцарии пока отложили принятие решения.